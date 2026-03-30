Ajutorul de deces crește cu 572 de lei. Cât costă o înmormântare în 2026

Începând de luni, 30 martie, cei care suportă cheltuielile de înmormântare pot primi un ajutor de deces de 9.192 de lei dacă persoana trecută în neființă era asigurată sau pensionară. Pentru membrii de familie ai acestora, precum soț, copil, părinte sau bunic, suma acordată este de 4.596 de lei. Banii se acordă la cerere, în maximum trei zile lucrătoare, conform Legii nr. 44/2026 privind bugetul asigurărilor sociale de stat.

Majorarea ajutorului de deces, prevăzută de Legea nr. 44/2026 privind bugetul asigurărilor sociale de stat, a intrat deja în vigoare. Anterior, suma era de 8.620 de lei, iar creșterea a fost de 572 de lei.

Noul cuantum este calculat în funcție de câștigul salarial mediu brut utilizat pentru stabilirea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Ajutorul de înmormântare nu se acordă automat, ci doar la cerere.

Persoanele interesate trebuie să depună o cerere la casa teritorială de pensii, însoțită de: • certificatul de deces, • actul de identitate, • documente care dovedesc plata cheltuielilor de înmormântare, precum facturi sau chitanțe.

Plata ajutorului de înmormântare se realizează în maximum trei zile lucrătoare de la depunerea dosarului complet și poate fi efectuată fie în numerar, fie prin transfer bancar.

Ajutorul poate fi solicitat în termen de până la trei ani de la data decesului, oferind astfel timp suficient persoanelor care trebuie să strângă documentele necesare.

Conform legii, banii se acordă unei singure persoane, respectiv celei care poate demonstra că a suportat efectiv cheltuielile de înmormântare. Gradul de rudenie nu contează, ci doar faptul că solicitantul a plătit costurile ceremoniei. De asemenea, ajutorul nu este condiționat de vechimea în muncă, astfel încât poate fi acordat chiar dacă persoana decedată nu avea o carieră lungă sau se afla în concediu pentru creșterea copilului, atâta timp cât era asigurată anterior.

Suma de 4.596 de lei se acordă în situația în care persoana decedată nu era asigurată sau pensionară, dar făcea parte din familia unui asigurat sau pensionar.

Sunt considerați membri de familie soțul sau soția, copiii biologici, adoptați sau aflați în plasament, precum și părinții și bunicii, cu anumite limite de vârstă și condiții referitoare la continuarea studiilor sau pierderea capacității de muncă.

Costurile serviciilor funerare diferă în funcție de opțiunile alese și nivelul serviciilor oferite. Pentru varianta economică, prețurile variază între 4.000 și 5.500 de lei și includ sicriu din lemn de brad, cruce, transportul defunctului la capelă sau biserică, pregătirea actelor și produsele rituale de bază.

Varianta standard are un preț între 6.500 și 9.000 de lei și oferă sicriu complet echipat, transport la biserică și cimitir, precum și pachete alimentare pentru aproximativ 12 persoane.

Pentru serviciile premium, costurile pornesc de la 10.000 de lei și pot depăși 22.000 de lei, incluzând sicriu din lemn de stejar sau fag, catering extins, aranjamente florale speciale și transport cu limuzina.

La costurile menționate se adaugă și contribuțiile pentru serviciile religioase, estimate între 500 și 1.500 de lei, care includ onorariile preotului, dascălului și clopotarului și pot varia în funcție de parohie.

În cazul incinerării, prețurile sunt mai mici, între 6.000 și 7.500 de lei, incluzând sicriu de tranzit, urnă, taxa de crematoriu și transportul.