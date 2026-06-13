Televiziunea publică din Iran a oferit primele detalii oficiale cu privire la ceremonia funerară a fostului lider suprem, Ayatollahul Ali Khamenei. Potrivit informațiilor transmise sâmbătă și preluate de agenția AFP, fostul lider religios și politic va fi înhumat pe data de 9 iulie în localitatea Mashhad, situată în regiunea de nord-est a țării.

Ali Khamenei a deținut controlul absolut asupra Iranului timp de aproape 37 de ani. Sfârșitul regimului său a survenit pe 28 februarie, în urma unor atacuri aeriene coordonate de forțele israeliano-americane.

Deși evenimentul fusese programat inițial pentru luna martie, ostilitățile militare din regiune au forțat autoritățile de la Teheran să amâne momentul. Oficialii iranieni au elaborat acum un program complex, care se va desfășura pe parcursul a șase zile, debutul manifestărilor fiind fixat pentru data de 4 iulie.

Conform anunțului oficial, primele zile ale calendarului funerar, mai exact în intervalul 4-6 iulie, vor fi dedicate unei ceremonii naționale de omagiere organizate în capitala Teheran. Ulterior, pe data de 7 iulie, manifestările comemorative se vor muta în orașul sfânt Qom, un punct de o importanță religioasă majoră pentru Republica Islamică.

Traseul procesiunii se va încheia definitiv pe 9 iulie, atunci când trupul neînsuflețit al lui Ali Khamenei va fi depus în pământ la Mashhad, localitatea în care acesta s-a născut.

Un detaliu extrem de simbolic este legat de data de început a acestor funeralii naționale. Ziua de 4 iulie coincide în mod direct cu sărbătoarea națională a Statelor Unite ale Americii, moment în care Washingtonul aniversează 250 de ani de la declararea independenței.

Succesiunea la vârful puterii din Iran s-a produs rapid după eliminarea fostului lider. Fiul acestuia, Mojtaba Khamenei, a preluat oficial prerogativele la începutul lunii martie, devenind astfel cel de-al treilea lider suprem de la proclamarea Republicii Islamice în anul 1979.

Tranziția este însă marcată de un mister profund. Mojtaba Khamenei a fost el însuși rănit în bombardamentele din februarie, care i-au curmat viața tatălui său și au provocat decesul a numeroși înalți demnitari de la Teheran. De la momentul numirii sale în funcție și până în prezent, noul lider nu a înregistrat nicio apariție publică, toate mesajele sale fiind transmise exclusiv prin intermediul unor declarații oficiale atribuite de presa de stat.