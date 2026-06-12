Elevii din clasele terminale și cei de clasa a VIII-a au intrat deja sau intră în vacanța de vară înaintea colegilor lor, potrivit calendarului oficial al anului școlar 2025-2026.

În timp ce majoritatea elevilor din România vor încheia cursurile pe 19 iunie, anumite categorii beneficiază de un program diferit pentru a se pregăti pentru examenele naționale.

Anul școlar se apropie de final pentru peste două milioane de elevi, iar vacanța de vară, cea mai lungă perioadă de pauză din calendarul educațional, va începe etapizat în funcție de nivelul de studiu.

Programul este stabilit de Ministerul Educației și are rolul de a permite desfășurarea examenelor de Evaluare Națională și Bacalaureat.

Primii care încheie anul școlar sunt elevii de clasa a VIII-a. Aceștia finalizează cursurile vineri, 12 iunie 2026, și intră în vacanță începând cu 13 iunie.

Încheierea mai devreme a cursurilor le oferă timp suplimentar pentru pregătirea Evaluării Naționale, examen care joacă un rol esențial în admiterea la liceu.

Elevii din clasele a XII-a de zi și cei din clasa a XIII-a de la seral și frecvență redusă au încheiat cursurile pe 4 iunie 2026.

Cum data de 5 iunie a fost zi liberă în sistemul de învățământ, cu ocazia Zilei Învățătorului, absolvenții au intrat oficial în vacanță începând cu 6 iunie. Aceștia se concentrează acum pe susținerea examenului național de Bacalaureat.

Pentru elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal care nu se află în ani terminali, cursurile se încheie pe 19 iunie 2026.

Vacanța de vară începe pe 20 iunie și se va desfășura până pe 6 septembrie 2026 inclusiv. Astfel, elevii vor beneficia de aproximativ 11 săptămâni de pauză înainte de revenirea la școală.

În această perioadă sunt programate tabere, activități recreative, programe educaționale de vară și alte activități destinate copiilor și adolescenților.

Există și excepții de la calendarul general. Elevii din învățământul profesional și liceal tehnologic vor continua cursurile până pe 26 iunie 2026.

Această categorie de elevi are un număr mai mare de săptămâni de studiu, aproximativ 37, conform structurii aprobate pentru anul școlar 2025-2026.

După vacanța de vară, elevii se vor întoarce în bănci luni, 7 septembrie 2026.

Conform calendarului aprobat de Ministerul Educației, anul școlar 2026-2027 va avea 36 de săptămâni de cursuri pentru majoritatea elevilor și se va încheia pe 18 iunie 2027.

Activitatea va continua să fie organizată în module de învățare separate de perioade de vacanță distribuite pe parcursul anului.