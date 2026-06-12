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Vacanța de vară 2026. Tot ce trebuie să știi despre ultimele zile de școală

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Vacanța de vară 2026. Tot ce trebuie să știi despre ultimele zile de școalăvacanta / sursa foto: dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Elevii din clasele terminale și cei de clasa a VIII-a au intrat deja sau intră în vacanța de vară înaintea colegilor lor, potrivit calendarului oficial al anului școlar 2025-2026.

În timp ce majoritatea elevilor din România vor încheia cursurile pe 19 iunie, anumite categorii beneficiază de un program diferit pentru a se pregăti pentru examenele naționale.

Anul școlar se apropie de final pentru peste două milioane de elevi, iar vacanța de vară, cea mai lungă perioadă de pauză din calendarul educațional, va începe etapizat în funcție de nivelul de studiu.

Programul este stabilit de Ministerul Educației și are rolul de a permite desfășurarea examenelor de Evaluare Națională și Bacalaureat.

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Elevii de clasa a VIII-a termină cursurile pe 12 iunie

Primii care încheie anul școlar sunt elevii de clasa a VIII-a. Aceștia finalizează cursurile vineri, 12 iunie 2026, și intră în vacanță începând cu 13 iunie.

Încheierea mai devreme a cursurilor le oferă timp suplimentar pentru pregătirea Evaluării Naționale, examen care joacă un rol esențial în admiterea la liceu.

Absolvenții de liceu au intrat deja în vacanță

Elevii din clasele a XII-a de zi și cei din clasa a XIII-a de la seral și frecvență redusă au încheiat cursurile pe 4 iunie 2026.

Cum data de 5 iunie a fost zi liberă în sistemul de învățământ, cu ocazia Zilei Învățătorului, absolvenții au intrat oficial în vacanță începând cu 6 iunie. Aceștia se concentrează acum pe susținerea examenului național de Bacalaureat.

Când începe vacanța pentru majoritatea elevilor

Pentru elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal care nu se află în ani terminali, cursurile se încheie pe 19 iunie 2026.

Vacanța de vară începe pe 20 iunie și se va desfășura până pe 6 septembrie 2026 inclusiv. Astfel, elevii vor beneficia de aproximativ 11 săptămâni de pauză înainte de revenirea la școală.

Vacanță

Vacanță. Sursa foto: Freepik.com

În această perioadă sunt programate tabere, activități recreative, programe educaționale de vară și alte activități destinate copiilor și adolescenților.

Elevii din învățământul profesional, cursuri până la finalul lunii iunie

Există și excepții de la calendarul general. Elevii din învățământul profesional și liceal tehnologic vor continua cursurile până pe 26 iunie 2026.

Această categorie de elevi are un număr mai mare de săptămâni de studiu, aproximativ 37, conform structurii aprobate pentru anul școlar 2025-2026.

Când începe anul școlar 2026-2027

După vacanța de vară, elevii se vor întoarce în bănci luni, 7 septembrie 2026.

Conform calendarului aprobat de Ministerul Educației, anul școlar 2026-2027 va avea 36 de săptămâni de cursuri pentru majoritatea elevilor și se va încheia pe 18 iunie 2027.

Activitatea va continua să fie organizată în module de învățare separate de perioade de vacanță distribuite pe parcursul anului.

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