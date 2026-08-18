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Bacalaureat 2026. Rezultatele celei de-a doua sesiuni vor fi publicate marți, până la ora 9.00

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Bacalaureat 2026. Rezultatele celei de-a doua sesiuni vor fi publicate marți, până la ora 9.00Rezultate Bacalaureat. Sursa foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Rezultatele celei de-a doua sesiuni a examenului de Bacalaureat 2026 vor fi publicate online marți, 18 august, până la ora 09.00, a anunțat ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian. Peste 33.000 de candidați s-au înscris la sesiunea din august, iar după afișarea notelor va urma perioada de depunere a contestațiilor.

Ministrul interimar al Educației a transmis că, potrivit datelor disponibile înainte de publicarea rezultatelor, aproximativ unul din trei candidați ar urma să aibă motive de satisfacție.

Rezultatele la Bacalaureat vor fi publicate până la ora 09.00

Mihai Dimian a anunțat luni, pe Facebook, ora până la care Ministerul Educației intenționează să publice rezultatele.

”Ne-am planificat ca mâine, până la ora 9, să publicăm online rezultatele acestei sesiuni de Bacalaureat. La fiecare trei candidaţi, unul va avea motive să zâmbească”, a scris, luni, pe Facebook, ministrul interimar al Educaţiei, Mihai Dimian.

Pentru candidații care nu vor reuși să promoveze examenul în această sesiune, ministrul a transmis un mesaj de încurajare.

”Celor care nu vor reuşi de această dată le spun că un examen nereuşit acum nu închide drumul lor mai departe. Îi încurajez să se pregătească în continuare, iar zâmbetul va fi al lor în 2027”.

Bacalaureat

Bacalaureat. Sursa foto: AI

Peste 33.000 de candidați s-au înscris la sesiunea din august

În total, peste 33.000 de candidați s-au înscris la cea de-a doua sesiune a Bacalaureatului din acest an.

Examenul a început pe 3 august, odată cu probele de evaluare a competențelor, iar probele scrise au fost organizate începând cu 10 august.

Rezultatele inițiale vor fi afișate marți, 18 august, după care candidații vor putea depune contestații.

Când apar rezultatele finale

După soluționarea contestațiilor, rezultatele finale ale sesiunii de Bacalaureat din august vor fi comunicate pe 24 august.

La prima sesiune a examenului din acest an s-au înscris aproape 131.000 de candidați.

După soluționarea contestațiilor, rata de succes înregistrată atunci a fost de 76,9%.

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