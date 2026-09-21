Meciurile din SuperLiga, 18-20 septembrie, au oferit multe surprize. Universitatea Craiova a câștigat cu 5–0 în fața FCSB, Dinamo a răspuns cu un 4–0 împotriva Farului, iar Rapid a rămas în apropierea liderului după victoria cu FC Argeș.

Weekendul din etapa a 10-a a SuperLigii a adus 20 de goluri în șase partide și nicio remiză. Cinci dintre victorii le-au revenit gazdelor. Universitatea Cluj a fost singura echipă care a câștigat în deplasare.

Scorurile mari de la Craiova și București au dominat runda, dar dramatismul s-a găsit și la Arad, unde UTA a decis meciul în minutele suplimentare. În Giulești și în Gruia, avantajele de două goluri au fost urmate de momente de neliniște. Declarațiile de după jocuri redate de Agerpres și Digi Sport, explică de ce antrenorii au privit diferit victorii care, pe tabelă, par confortabile.

Universitatea Craiova – FCSB 5–0. Au marcat Assad Al Hamlawi (29, 45+3), Alexandru Cicâldău (57) și Simon Elisor (69, 87).

Pe „Ion Oblemenco”, Craiova a construit diferența încă din prima repriză. Al Hamlawi a fructificat un aut executat rapid de Nicușor Bancu, apoi și-a completat dubla înainte de pauză. Cicâldău a dus scorul la 3–0 din voleu, tot după o minge trimisă de Bancu. Elisor, venit de pe bancă, a încheiat două acțiuni alimentate de Baiaram și Băsceanu. Schimbările au păstrat ritmul ofensivei oltene până aproape de final.

FCSB a ajuns la primul șut pe poartă abia în minutul 76. Este detaliul care explică mai bine dezechilibrul serii decât orice adjectiv: intervențiile lui Târnovanu au limitat temporar scorul, fără ca echipa sa să poată amenința constant poarta adversă.

Filipe Coelho a pus reușita pe seama jucătorilor: „Sunt foarte mândru de ei”. Antrenorul a vorbit apoi despre refacere și despre dificultatea meciurilor următoare. La FCSB, Marius Baciu a admis: „Nu avem scuze”, criticând felul în care echipa a aplicat ceea ce pregătise.

Dinamo – Farul 4–0. Marcatori: Martin Pascual (12), Andrei Mărginean (43), Cătălin Cîrjan (54) și Diogo Pinto (85).

Dinamo a deschis meciul printr-o fază fixă: Pascual a finalizat centrarea lui Armstrong. Farul a avut posibilități de răspuns, însă gazdele au găsit și golul al doilea înainte de pauză, prin Mărginean, validat după verificarea VAR. Eliminarea lui Denis Alibec, în urma incidentului de la pauză, a lăsat oaspeții cu zece jucători pentru repriza secundă. Cîrjan și Pinto au mărit diferența, într-un final controlat de bucureșteni.

Nuno Campos a temperat entuziasmul: „Suntem departe de cea mai bună formă a noastră”. Portughezul a recunoscut că Farul crease probleme în prima parte și a insistat asupra coeziunii echipei. Observația lui păstrează proporțiile cronicii: 4–0 descrie rezultatul final, în timp ce prima repriză a avut și momente care puteau complica seara liderului.

Rapid – FC Argeș 3–1. Au înscris Constantin Grameni (21, 57), Andrei Șucu (90+4), respectiv Dorinel Oancea (68).

Giuleștenii au trecut prin avertismentul barei lui Luvambo înainte de a prelua conducerea. Grameni a încheiat combinația cu Stojilkovic pentru 1–0 și a semnat apoi o finalizare peste portar, validată după o analiză VAR prelungită. Oancea a readus FC Argeș în joc, iar oaspeții au mai avut o ocazie prin Luvambo. Golul lui Andrei Șucu, venit în prelungiri, a închis o partidă în care Rapid nu reușise să transforme mai devreme avantajul în liniște.

„A fost o treime de campionat fantastică”, a spus Daniel Pancu, care a vorbit și despre oboseala acumulată și teama unui 2–2 târziu. În privința lui Șucu, antrenorul a apreciat progresul, dar a subliniat nevoia de meciuri și minute constante. Succesul l-a dus pe Rapid la 21 de puncte și, vineri seara, provizoriu pe primul loc.

CFR Cluj – FC Botoșani 3–1. Au marcat Lorenzo Biliboc (24), Stefan Drazic (29), Sergiu Buș (77), respectiv Mikola Kovtaliuk (68).

Eliminarea lui Creț, în minutul 9, a schimbat devreme condițiile partidei din Gruia. CFR a transformat omul în plus în două goluri până la pauză, prin Biliboc și Drazic. Botoșani a păstrat însă suficientă energie pentru a reduce diferența după reluare. Buș a refăcut avantajul de două goluri și a oprit tentativa de revenire a oaspeților.

Șumudică a descris succesul drept „O victorie mare, importantă”, dar a recunoscut emoțiile produse de ratări și de golul primit. Citită prin reacția antrenorului, victoria spune și povestea unei echipe care a avut nevoie de a treia reușită pentru a înlătura nesiguranța finalului.

UTA – Sepsi 1–0. Marcator: Andrei Dorobanțu, în prelungirile reprizei secunde.

Dorobanțu a trecut de la ocazia primei reprize, când a lovit transversala cu capul, la execuția decisivă de la final. UTA a insistat, iar șutul său din careu a rupt echilibrul unei partide care se apropia de remiză. Pentru arădeni, valoarea succesului stă și în răbdarea cu care au urmărit golul până după expirarea timpului regulamentar. Digi Sport, desfășurarea partidei.

Adrian Mihalcea a apreciat controlul jocului și duelurile câștigate: „Cred, acum, la cald, că este o victorie meritată”. Tehnicianul a indicat pauza competițională drept moment pentru recuperarea jucătorilor indisponibili și analiza primelor zece etape.

FC Voluntari – Universitatea Cluj 0–2. Au marcat Marius Ștefănescu (73) și Alibek Aliev (87).

Universitatea Cluj a plecat cu toate punctele după un meci în care ambele echipe au avut ocazii înaintea desprinderii oaspeților. Diferența au făcut-o doi jucători introduși după pauză: Ștefănescu a deschis scorul, iar Aliev a închis partida. Banca de rezerve a furnizat exact eficiența care lipsise în prima repriză. Digi Sport, cronica meciului.

Cristiano Bergodi a refuzat să-și atribuie singur meritul schimbărilor, apreciind atitudinea celor intrați. „Victoriile astea sunt aur!”, a spus antrenorul, după al doilea succes consecutiv al clujenilor. Pentru o echipă care venea anterior după trei înfrângeri la rând, cele șase puncte au și valoarea unei redresări.

La încheierea jocurilor de duminică, Dinamo conduce SuperLiga cu 23 de puncte, urmată de Rapid, cu 21, și Universitatea Craiova, cu 20. Cele trei și-au câștigat meciurile din weekend și au înscris împreună 12 goluri. FCSB rămâne cu 12 puncte, pe poziția a zecea. LPF, clasamentul SuperLigii.

Etapa a 10-a continuă luni, 21 septembrie, cu Oțelul Galați – Corvinul Hunedoara, de la 18:00, și Petrolul Ploiești – Csikszereda, de la 21:00, orele României. Aceste două partide sunt distincte de bilanțul celor șase meciuri disputate în weekend.