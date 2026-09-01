Numărul biletelor de tramvai și autobuz vândute în municipiul Arad a crescut puternic în luna august, după reducerea tarifului de călătorie la 1 leu. Datele Primăriei arată că vânzările de bilete s-au ridicat la peste 80.000, față de aproximativ 36.000 în luna precedentă. Administrația locală consideră că reducerea tarifelor îi determină pe tot mai mulți locuitori să aleagă transportul public pentru deplasările prin oraș.

Programul „1 leu pe zi” a fost lansat la începutul lunii august și permite călătoria timp de 24 de ore cu tramvaiele și autobuzele, în schimbul unui tarif de 1 leu.

În luna iulie, înainte de aplicarea noului tarif, au fost vândute 36.072 de bilete. În august, numărul acestora a ajuns la 80.556, ceea ce înseamnă o creștere de peste două ori într-o singură lună.

Și vânzările de abonamente au crescut. Numărul acestora a urcat de la 3.207 în iulie la 5.772 în august, ceea ce înseamnă 2.565 de abonamente suplimentare.

Primarul municipiului Arad, Călin Bibarț, consideră că rezultatele din prima lună arată efectul reducerii tarifelor și susține că măsura poate contribui la schimbarea obiceiurilor de transport ale locuitorilor.

„Cifrele din prima lună sunt foarte importante pentru noi. Faptul că atât numărul biletelor, cât și al abonamentelor vândute a crescut semnificativ arată că tot mai mulți arădeni aleg transportul public. Sunt rezultate care ne bucură și care ne confirmă că am luat o măsură corectă pentru arădeni. Am spus de la început că ‘1 leu pe zi’ trebuie să fie mai mult decât o măsură de sprijin pentru bugetul familiei. Ne dorim să schimbăm treptat comportamentul de mobilitate în oraș și să îi convingem pe arădeni căntransportul public poate fi o alternativă accesibilă și eficientă. Creșterea înregistrată de la o lună la alta ne arată că suntem pe drumul bun”, afirmă primarul, într-un comunicat transmis presei.

Începând cu 1 august, o călătorie cu tramvaiul sau autobuzul în Arad costă 1 leu, iar biletul rămâne valabil timp de 24 de ore.

Înainte de reducere, un bilet costa 4,5 lei și putea fi folosit timp de 90 de minute.

Și abonamentele au fost ieftinite considerabil. Un abonament săptămânal costă acum 5 lei, în timp ce abonamentul lunar are un tarif de 20 de lei. Anterior, abonamentul lunar costa 120 de lei.

Datele raportate după prima lună arată că reducerea tarifelor a fost urmată de o creștere importantă a numărului de bilete și abonamente cumpărate.