Transportul public s-a scumpit în 14 capitale europene în ultimii trei ani, iar Bucureștiul se află printre orașele în care prețurile abonamentelor pe termen lung au crescut cu cel puțin 10% față de 2023, potrivit unui nou studiu Greenpeace, potrivit EuroNews.

Analiza, publicată la 17 septembrie 2026, compară situația din cele 27 de state membre UE, precum și din Regatul Unit, Elveția și Norvegia.

Cercetarea urmărește nu doar prețul abonamentelor lunare și anuale, ci și aria acoperită, mijloacele de transport incluse, reducerile pentru anumite categorii de călători și TVA-ul aplicat. Datele arată diferențe foarte mari între capitalele europene, de la sisteme de transport public gratuit până la abonamente lunare de peste 160 de euro.

Londra este capitala cu cel mai ridicat cost lunar dintre orașele analizate. Un abonament ajunge la 162 de euro pe lună, potrivit comparației Greenpeace.

Pe următoarele poziții se află Amsterdam, cu 107 euro pe lună, și Paris, unde costul este de 77 de euro.

Creșterile cele mai mari față de 2023 nu s-au înregistrat însă în aceste trei capitale. Nicosia conduce clasamentul scumpirilor, cu o majorare de 67%, urmată de Amsterdam, cu 55%, și Madrid, cu 50%.

La Bratislava, tarifele au crescut cu 32%, în timp ce Berlinul a înregistrat o majorare de 29%. Viena a avut o creștere de 26% în aceeași perioadă.

Capitala României se află în grupul orașelor în care costurile abonamentelor de transport public pe termen lung au crescut cu minimum 10% comparativ cu 2023.

În aceeași categorie se regăsesc Copenhaga, Vilnius, Bruxelles și Londra.

Evoluția tarifelor vine într-un context în care transportul public este influențat și de politica fiscală. Potrivit studiului, biletele pentru transportul public din Uniunea Europeană sunt taxate, în medie, cu aproximativ 11% TVA. Șapte țări au majorat TVA-ul aplicat transportului public după 2023.

Pentru București, datele trebuie privite și prin prisma nivelului de preț al orașului. Într-o analiză separată privind costurile city-breakurilor europene din 2026, Bucureștiul s-a numărat printre destinațiile cu costuri reduse pentru turiști, inclusiv datorită transportului public.

Tendința de scumpire nu este uniformă. În patru capitale europene, abonamentele pe termen lung sunt mai ieftine decât în 2023.

Cea mai mare reducere a fost consemnată la Dublin, unde prețurile au scăzut cu 42,5%. La Oslo, tarifele au coborât cu 11,5%, iar la Berna și Budapesta reducerile au fost de 6,6%, respectiv 5,8%.

În alte 12 capitale, prețurile au rămas la același nivel față de 2023.

Diferențele dintre sistemele naționale sunt importante și în ceea ce privește accesibilitatea. Potrivit cercetării, doar opt dintre cele 30 de țări europene analizate oferă în prezent transport public gratuit sau abonamente universale pe termen lung considerate accesibile. Luxemburg, Malta și Slovenia se numără printre țările evidențiate în această categorie.

Studiul Greenpeace a analizat accesibilitatea transportului public prin mai multe criterii, nu doar prin prețul unui abonament. Au fost luate în calcul disponibilitatea, aria de acoperire și caracterul incluziv al abonamentelor pe termen lung.

La nivelul capitalelor, Tallinn, Luxemburg și Valletta ocupă împreună prima poziție în clasamentul realizat pe baza acestor criterii. Urmează Praga, Roma și Atena, iar Sofia și Viena completează primele opt poziții.

Greenpeace susține că extinderea unor abonamente accesibile de tip „climate ticket” ar putea facilita utilizarea transportului public și contribui la reducerea dependenței de transportul rutier și aerian. Propunerea face parte dintr-o poziție mai veche a organizației privind simplificarea și ieftinirea transportului public în Europa.