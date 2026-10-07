Mai multe transporturi agabaritice circulă miercuri și joi pe șoselele din România, iar unele dintre ele vor avea lungimi de peste 80 de metri sau mase care depășesc 200 de tone. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române a anunțat traseele pe care acestea se vor deplasa și a transmis că transporturile vor fi însoțite de echipaje de poliție rutieră.

Miercuri, pe drumurile din România sunt programate 19 transporturi agabaritice.

Un transport format din două camioane, cu lungimea de 42 de metri și mase cuprinse între 221 și 226 de tone, se deplasează pe traseul: PTF Agigea – DN 39A – DN 39 – A4 – DN 2A – DN 21 – A2 – DNCB – DN 7 – A1 – DEX 12 – DN 65G – DN 65A – intersecția DN 65A/DJ 504.

Alte două transporturi, formate din câte trei camioane, cu înălțimea de 5,4 metri și masa de 129,4 tone, circulă pe ruta: PTF Agigea – DN 39A – DN 39 – A4 – DN 3 – DN 22C – DN 2A – DN 21A – DN 21 – DN 2B – DN 26 – DN 24D – intersecția DN 24D/DJ 261A.

Un transport format dintr-un camion cu masa de 105 tone se deplasează pe traseul: PTF Pod Calafat – DN 56 – DN 6 – DN 66 – DN VO66B – DN 66 – A1 – DN 68A – A1 – A11 – DN 7 – A1 – PTF Nădlac II.

Un alt transport, format din două camioane cu lățimea de 5,35 metri, circulă pe ruta: PTF Pod Giurgiu – DN 5 – DN 5B – DN 6 – DNCB – A3 – DN 1 – DN 73A – DN 1 – localitatea Ucea de Jos. De la PTF Nădlac II spre Sibiu se deplasează un transport format dintr-un camion cu masa de 105,5 tone, pe traseul: PTF Nădlac II – A1 – DN 7G – DN 7 – A1 – Sibiu.

Patru transporturi, formate din șase camioane, pleacă din Portul Galați, Bazinul Nou. Vehiculele au lungimea de 43 de metri, înălțimi cuprinse între 5,3 și 5,55 metri și mase între 102,4 și 149,3 tone.

Acestea circulă pe traseul: Port Galați (Bazinul Nou) – DN 2B – DN 26 – DN 24D – intersecția DN 24D/DJ 261A.

Alte două transporturi, formate din câte un camion, cu înălțimea de 5,2 metri și mase între 121 și 125,3 tone, circulă pe relația: PTF Agigea – DN 39A – DN 39 – A4 – DN 2A – DN 21 – A2 – intersecția A2/DJ 402.

Un transport format dintr-un camion cu lungimea de 52,5 metri, înălțimea de 5,4 metri și masa de 193 de tone pornește de la PTF Siret și ajunge la PTF Agigea. Traseul este: PTF Siret – DN 2 – DNVO2P – DN 2 – A7 – DN 2B – DN 2 – DN 2A – DN 22C – DN 3 – A4 – DN 39 – DN 39A – PTF Agigea.

Lista transporturilor de miercuri continuă cu trei transporturi formate din nouă camioane.

Vehiculele au lățimi cuprinse între 6,1 și 6,3 metri, lungimi între 46,5 și 54 de metri, înălțimi între 5,1 și 6,5 metri și mase între 106 și 159 de tone. Acestea se deplasează pe traseul: PTF Agigea – DN 39A – DN 39 – DN 38 – DN 3 – DN 2A – DN 2 – DN 2B – intersecția DN 2B/DJ 203D.

Alte două transporturi, formate din trei camioane și având lungimea de 89,4 metri, vor circula pe ruta: PTF Agigea – DN 39A – DN 39 – A4 – A2 – intersecția A2/DJ 402.

Tot de la PTF Agigea pleacă și un transport format dintr-un camion cu lungimea de 86 de metri. Traseul acestuia este: PTF Agigea – DN 39A – DN 39 – A4 – A2 – DN 21 – DN 2B – DN 26 – DN 24D – intersecția DN 24D/DJ 261A.

Centrul Infotrafic anunță că joi vor porni la drum alte trei transporturi agabaritice.

Începând cu ora 04:45, două transporturi formate din câte trei camioane, cu lungimea de 48 de metri și mase cuprinse între 96 și 99,2 tone, se vor deplasa pe ruta: Cristian – DN 1 – DN 7H – A1 – DN 1 – intersecția DN 1/DJ 105J. De la ora 11:00 este programat și un transport cu depășiri, format dintr-un camion cu masa de 92,2 tone.

Acesta va circula pe relația: intersecția DN 65B/Strada – DN 7 – DN 72 – DN 1 – intersecția DN 1/DJ 101G.

Toate aceste transporturi vor fi însoțite de echipaje de poliție rutieră.