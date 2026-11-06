Politica

Mihai Tudose: Trebuie intensificate eforturile pentru protejarea transporturilor pe Marea Neagră

Mihai Tudose: Trebuie intensificate eforturile pentru protejarea transporturilor pe Marea NeagrăMihai Tudose. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Europarlamentarul Mihai Tudose, vicepreședinte al Comisiei pentru Securitate și Apărare a Parlamentului European  (PE), a declarat că, după eșecul de la Atlanta, de la reuniunea miniștrilor de Externe din G20, e nevoie de o intensificare a demersurilor diplomatice pentru oprirea atacurilor asupra navelor comerciale și asigurarea siguranței navigației pe Marea Neagră.

Mihai Tudose, apel pentru intensificarea demersurilor diplomatice după reuniunea G20

„Șefii diplomațiilor din cele mai mari 20 de economii ale lumii nu au ajuns, zilele trecute, la un acord privind protejarea rutelor de transport maritim, ceea ce afectează comerțul cu produse alimentare, într-un moment deja dificil. Problemele de aprovizionare vor duce la o nouă creștere a prețurilor.

Marea Neagră a ajuns în centrul discuțiilor privind libertatea de navigație, alături de Strâmtoarea Ormuz și Marea Roșie. Transportul în siguranță, fără restricții, este un subiect prioritar. De aceea, România trebuie să impulsioneze Uniunea Europeană să acționeze mai eficient pentru protejarea navigației, a exporturilor agricole și a infrastructurii critice.

Un mecanism de cooperare de tipul fostei Inițiative privind cerealele pe Marea Neagră - bazat pe coridoare de transport, proceduri de monitorizare și garanții de securitate pentru navele civile - ar contribui la dezescaladare, într-un context de maximă îngrijorare, cauzată de actele de sabotaj și incidentele cu drone în spațiul aerian al NATO”, a declarat eurodeputatul Mihai Tudose.

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Articol realizat cu sprijinul Grupului S&D:

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