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Nicușor Dan, semnal de alarmă după atacurile din Marea Neagră: Pericol direct pentru transportul maritim și aprovizionarea cu hrană

Nicușor Dan, semnal de alarmă după atacurile din Marea Neagră: Pericol direct pentru transportul maritim și aprovizionarea cu hranăsursa: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Atacurile recente cu drone asupra navelor comerciale care tranzitează Marea Neagră reprezintă o amenințare majoră nu doar pentru securitatea transportului din zonă, ci și pentru lanțurile de aprovizionare cu produse agricole la nivel global. Avertismentul a fost lansat de președintele Nicușor Dan în urma consultărilor purtate cu Iliana Iotova, președinta Bulgariei. În cadrul acestei discuții, cele două state vecine au convenit să își unească eforturile pentru a susține măsuri mult mai drastice în cadrul organismelor internaționale.

Nicușor Dan, semnal de alarmă după atacurile din Marea Neagră: Pericol direct pentru transportul maritim și aprovizionarea cu hrană

Convorbirea telefonică dintre cei doi lideri regionali a avut ca temă centrală incidentele de securitate din apele Marea Neagră, dar și provocările care afectează infrastructura maritimă din apele teritoriale românești și bulgărești.

„Am avut o discuţie telefonică foarte fructuoasă cu preşedinta Bulgariei, Iliana Iotova, cu privire la recentul atac cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră, în largul coastelor bulgare, precum şi la celelalte incidente care au afectat transportul maritim şi infrastructura din apele teritoriale române”, a scris preşedintele Nicuşor Dan pe platforma X.

Marea Neagră.

Marea Neagră. Sursa foto captură video

Impactul conflictului asupra securității alimentare globale

Șeful statului a explicat că aceste tensiuni și riscuri directe la adresa navigației sunt o consecință directă a acțiunilor militare derulate de Federația Rusă în regiune. Efectele negative ale acestor atacuri trec de granițele Europei de Est, având un impact direct asupra livrărilor de hrană destinate altor continente.

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„Aceste atacuri cu drone sunt consecinţe directe ale războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei şi pun în pericol nu numai transportul maritim din regiunea noastră, ci şi aprovizionarea agricolă vitală către alte continente”, a transmis Nicușor Dan.

Coordonare între România și Bulgaria la nivel NATO și UE

Pentru a preveni escaladarea problemelor din apele teritoriale și din zona comercială a Mării Negre, autoritățile de la București și Sofia au decis să acționeze coordonat în plan diplomatic și militar. Ambele țări vor insista pe lângă partenerii euroatlantici pentru implementarea unor mecanisme defensive mai eficiente de combatere a dronelor.

„Am convenit ca România şi Bulgaria să colaboreze strâns pentru a promova măsuri mai ferme de combatere a dronelor în cadrul UE şi al NATO, în vederea asigurării siguranţei transportului maritim comercial în Marea Neagră”, a subliniat șeful statului.

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