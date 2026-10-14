Premierul interimar Ilie Bolojan a avut o întrevedere cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene și cu reprezentantul Comisiei Europene acreditat la București. Discuțiile au vizat măsurile economice adoptate de Guvern, securitatea energetică, situația de la Marea Neagră și amenințările hibride. Potrivit unui comunicat transmis miercuri de Executiv, șeful interimar al Guvernului le-a mulțumit reprezentanților europeni pentru colaborarea și sprijinul acordat autorităților române.

Totodată, Ilie Bolojan a felicitat Președinția irlandeză a Consiliului Uniunii Europene pentru activitatea desfășurată până în prezent și i-a urat succes în continuare, în contextul provocărilor cu care se confruntă Uniunea și statele membre.

În timpul discuțiilor, premierul interimar a evidențiat rolul pe care îl are apartenența României la Uniunea Europeană și și-a exprimat încrederea că țara noastră va continua pe această direcție.

„Apartenența României la Uniunea Europeană este una dintre cele mai importante realizări din ultimii 35 de ani. Faptul că suntem în familia europeană este un câștig major pentru România și sunt încrezător că această direcție va fi menținută”, a transmis premierul în intervenția sa.

Un alt subiect abordat a fost situația economică a României. Ilie Bolojan a prezentat pe scurt măsurile adoptate de Guvern pentru echilibrarea bugetului și corectarea problemelor structurale.

Potrivit Executivului, aceste măsuri urmăresc consolidarea economiei și creșterea încrederii mediului de afaceri.

Premierul interimar a insistat și asupra necesității continuării acestor demersuri, în contextul internațional dificil. Discuțiile au inclus securitatea energetică și menținerea unor prețuri accesibile pentru populație.

Situația de securitate din regiunea Mării Negre a reprezentat un alt punct important al întrevederii. Potrivit comunicatului Guvernului, premierul a atras atenția asupra degradării continue a situației din această zonă.

Ilie Bolojan a evidențiat disponibilitatea României de a colabora strâns cu Bulgaria și Turcia pentru asigurarea securității navigației. Subiectul a fost abordat inclusiv în contextul atacurilor recente asupra navelor comerciale în zonele economice exclusive ale Bulgariei și României.

Participanții au abordat și problema acțiunilor hibride și a campaniilor de dezinformare, pe fondul provocărilor de securitate cu care se confruntă regiunea.

La finalul întâlnirii, Ilie Bolojan le-a mulțumit partenerilor aliați pentru prezența militară pe teritoriul României. Aceasta contribuie la consolidarea securității flancului estic al NATO și a regiunii Mării Negre.