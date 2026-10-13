Guvernul Niculescu ar putea primi sprijinul PNL. Condițiile anunțate de Ilie Bolojan

Ilie Bolojan a anunțat că PNL ia în calcul semnarea unui acord politic cu premierul desemnat Luca Niculescu, fără ca liberalii să intre la guvernare. Înțelegerea ar urma să fie valabilă șase luni și să includă condiții privind deficitul bugetar, cheltuielile publice și adoptarea bugetului pentru 2027. Propunerea vine în timp ce Luca Niculescu încearcă să obțină sprijin parlamentar și analizează trei variante pentru formarea viitorului Guvern.

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a prezentat condițiile în care liberalii ar putea susține viitorul Guvern condus de Luca Niculescu. Partidul nu intenționează să participe la Executiv, dar este dispus să încheie o înțelegere politică pentru a asigura stabilitatea guvernării în următoarele șase luni. Într-o postare pe Facebook, liderul liberal a explicat că documentul ar urma să stabilească responsabilitățile asumate de cele două părți, fără să transforme PNL într-un partener de coaliție.

„Partidul Național Liberal ia în calcul încheierea unui acord politic bilateral cu premierul desemnat Luca Niculescu. Documentul nu va reprezenta un acord de coaliție și nu va presupune participarea PNL la Guvern, ci va stabili condițiile transparente în care liberalii pot contribui la stabilitatea țării în următoarele șase luni”, a anunțat Ilie Bolojan în postarea sa.

Ilie Bolojan a transmis că liberalii vor continua să activeze în opoziție, dar nu vor respinge automat inițiativele viitorului Executiv. Susținerea acestora va depinde de respectarea disciplinei fiscale, de protejarea investițiilor și de îndeplinirea obligațiilor europene ale României. Liderul PNL a explicat în ce situații partidul ar putea vota măsurile propuse de premierul desemnat.

„PNL va rămâne partid de opoziție. Vom susține însă politicile Guvernului Niculescu atunci când acestea servesc interesului României și respectă câteva principii fundamentale: atingerea țintei de deficit și păstrarea disciplinei fiscale, punerea economiei pe baze sănătoase și protejarea investițiilor, folosirea responsabilă a banului public și respectarea angajamentelor europene.”

O altă condiție privește bugetul de stat pentru anul viitor. Bolojan a arătat că liberalii sunt dispuși să voteze documentul dacă estimările privind veniturile vor fi realiste, iar cheltuielile vor putea fi susținute din resursele disponibile. În acest context, președintele PNL a avertizat asupra riscurilor generate de majorarea cheltuielilor fără o acoperire corespunzătoare.

„PNL este pregătit să susțină și să voteze legea bugetului de stat pentru 2027 dacă aceasta va fi realistă și fundamentată pe venituri care pot fi încasate. Bugetul trebuie să continue consolidarea fiscală, să protejeze investițiile și să evite creșterea cheltuielilor fără acoperire în venituri, care ar împinge România într-o criză și mai gravă.”

Acordul propus de liberali ar urma să ofere viitorului Guvern și o perioadă de stabilitate parlamentară. Ilie Bolojan a explicat că PNL nu va încerca demiterea Executivului în primele șase luni, cu condiția ca premierul să respecte angajamentele asumate. Președintele partidului a formulat această garanție în mesajul publicat pe Facebook.

„În primele șase luni, PNL nu va iniția și nu va vota nicio moțiune de cenzură împotriva Guvernului Niculescu atât timp cât premierul respectă principiile și obiectivele asumate prin acord.”

Totodată, Bolojan a exclus negocierile pentru obținerea unor portofolii ministeriale. Acesta a transmis că liberalii nu urmăresc ocuparea unor funcții, ci asumarea unor măsuri economice și administrative. La finalul postării, liderul PNL a explicat cum intenționează partidul să se raporteze la deciziile viitorului Executiv.

„PNL nu cere funcții și nu negociază ministere. Cere abordări principiale, garanții pentru stabilitatea financiară a țării și pentru continuarea reformelor. Vom fi o opoziție fermă atunci când Guvernul greșește și vom susține măsurile necesare atunci când acestea sunt în interesul României.”

Propunerea PNL vine în contextul negocierilor pentru formarea unui nou Executiv. Premierul desemnat Luca Niculescu a încheiat marți, 13 octombrie, seria consultărilor cu formațiunile parlamentare și a confirmat că nu a fost stabilită încă formula finală de guvernare. Potrivit declarațiilor făcute după discuții, acesta ia în calcul trei posibilități: un guvern politic, un cabinet format exclusiv din tehnocrați sau o formulă mixtă, cu miniștri susținuți politic și specialiști independenți.

Niculescu a declarat că toate aceste variante rămân în discuție și s-a arătat încrezător că negocierile vor conduce la o soluție.

„Sunt optimist că vom ajunge la un rezultat bun”, a afirmat premierul desemnat.

În privința componenței unui posibil cabinet tehnocrat, Luca Niculescu a confirmat că are deja pregătite propuneri pentru funcțiile de ministru. El nu a prezentat însă numele persoanelor luate în calcul, menționând doar că are o părere favorabilă despre actualul ministru al Finanțelor, Alexandru Nazare.

Premierul desemnat intenționează să prezinte programul de guvernare și lista miniștrilor joi, 15 octombrie.

Luca Niculescu a propus partidelor parlamentare o înțelegere politică pentru cel puțin șase luni, perioadă în care viitorul Executiv să poată adopta măsuri economice și să pregătească bugetul de stat pentru 2027. Printre prioritățile discutate se numără rectificarea bugetară, măsurile privind energia, relansarea economiei, îmbunătățirea colectării veniturilor și consolidarea capacității de apărare a României.

În același timp, negocierile sunt complicate de pozițiile diferite ale partidelor. PSD insistă asupra unei formule de guvernare alături de PNL și UDMR, în timp ce liberalii nu doresc să revină într-o coaliție cu social-democrații.

Social-democrații analizează inclusiv posibilitatea de a participa la guvernare fără PNL, dar cu sprijinul parlamentar al liberalilor și al UDMR. O decizie în această privință ar putea fi luată miercuri, 14 octombrie, în cadrul unei reuniuni a conducerii PSD.

Pentru învestirea noului Guvern sunt necesare 233 de voturi în Parlament. Până în prezent, negocierile nu au dus la anunțarea unei majorități parlamentare care să garanteze aprobarea cabinetului propus de Luca Niculescu.