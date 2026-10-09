Premierul desemnat Luca Niculescu are 80% șanse să obțină susținerea Parlamentului pentru formarea noului Guvern, susține Kelemen Hunor. Liderul UDMR a discutat în ultimele zile cu Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan și Luca Niculescu și consideră că principalele partide pro-occidentale ar putea ajunge la o înțelegere privind susținerea viitorului Executiv.

Președintele UDMR a declarat că premierul desemnat are capacitatea de a purta discuții cu partide care au poziții politice diferite. Kelemen Hunor a invocat atât experiența lui Luca Niculescu în presă, cât și activitatea sa diplomatică și implicarea în negocierile pentru aderarea României la OCDE.

„Luca Niculescu are capacitatea de a dialoga. Asta a făcut-o în toată viaţa lui şi când era în presă: te întreba, te asculta, căuta răspunsuri la toate întrebările posibile. De când e diplomat asta face, în negocierile cu OECD asta a făcut. De aceea eu cred că ceea ce n-au reuşit alţii el va reuşi. Că nu a făcut declaraţii contondente nici la adresa unora, nici la adresa celorlalţi. Deci, din acest punct de vedere, eu cred că are şanse reale. Aş merge să spun 80%, să cristalizeze o majoritate”, a spus Kelemen Hunor joi, 8 octombrie, la Antena 3.

Procentul menționat reprezintă estimarea politică a președintelui UDMR, nu rezultatul unui acord parlamentar deja încheiat.

Kelemen Hunor a confirmat că a discutat cu liderii PSD și PNL, dar și cu premierul desemnat, despre posibilitatea formării unei majorități. Acesta nu a oferit detalii privind rezultatul negocierilor, arătând că discuțiile nu au fost finalizate.

„Până când nu se închid discuţiile, n-aş vrea să merg mai departe. Dar am vorbit eu şi cu Sorin Grindeanu în aceste zile, am vorbit şi cu Ilie Bolojan, am vorbit şi cu Luca Niculescu, eu cred că se poate”, a adăugat președintele UDMR.

Potrivit lui Hunor, viitorul Guvern ar putea beneficia de sprijinul principalelor formațiuni pro-occidentale, printr-o colaborare parlamentară concentrată asupra proiectelor importante.

Președintele UDMR a vorbit și despre rolul partidului condus de George Simion în formarea unei majorități parlamentare. Hunor a declarat că nu dorește ca viitorul politic al României să depindă de AUR, formațiune în care a spus că nu are încredere.

Liderul UDMR a afirmat că nu „dăm soarta ţării în mâna partidului AUR, în care eu nu am încredere”.

Poziția exprimată de acesta indică preferința pentru o formulă de susținere parlamentară construită în jurul partidelor pro-occidentale.

Președintele Nicușor Dan a anunțat luni, 5 octombrie, desemnarea lui Luca Niculescu pentru formarea unui nou Guvern. Este a patra nominalizare făcută de șeful statului în ultimele patru luni, după Eugen Tomac și Adrian Veștea, propuși în iunie, și Siegfried Mureșan, desemnat în septembrie.

Luca Niculescu ocupă funcția de secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe și coordonează procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Premierul desemnat are la dispoziție zece zile de la desemnare pentru a solicita votul de încredere al Parlamentului, prezentând programul de guvernare și lista miniștrilor.

Luca Niculescu a început joi, 8 octombrie, consultările pentru formarea viitorului Executiv. Premierul desemnat a discutat mai întâi cu reprezentanții PSD, apoi cu cei ai PNL, iar ultima întâlnire a avut loc cu UDMR.

Niciuna dintre cele trei formațiuni nu a anunțat, după aceste întrevederi, că va respinge prin vot Guvernul propus de Niculescu.

Negocierile urmează să stabilească formula de susținere parlamentară și condițiile în care noul cabinet ar putea primi votul de învestitură.