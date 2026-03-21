Liderii Opoziției, George Simion și Călin Georgescu, controlați de sistem. Care e marele obiectiv

George Simion și Călin Georgescu sunt controlați de oameni din sistemul de forță. Este concluzia pe care a prezentat-o Silviu Mănăstire în podcastul realizat, vineri, de Dan Andronic, pentru evz.ro și difuzat pe canalul de YouTube Hai România.

În mod ironic, și Simion, și Georgescu sunt oameni ghidonați de personaje din umbră. În condițiile în care au reușit să pozeze în mari luptători contra sistemului. Din punctul asta de vedere, există similitudini între cei doi politicieni, a remarcat invitatul emisiunii.

„Dacă discutăm de George Simion și de Călin Georgescu, ei seamănă oarecum din punctul ăsta de vedere, pentru că tot timpul au avut nevoie de un tătuc. Este tot așa tragicomic să avem doi lideri ai Opoziției, oameni care sunt păpușați de sistemul de putere din România. Mare problemă a țării este că noi nu avem partide de Opoziție. Nu avem o Opoziție puternică, nu avem partide puternice veritabile în zona asta”, a spus Silviu Mănăstire.

Strategia celor din actuala Opoziție este îndepărtarea din funcție a președintelui Nicușor Dan. „În momentul de față, strategia este să-l izoleze pe Nicușor Dan. Ceea ce nu e foarte dificil, că nici Nicușor Dan nu se ajută pe el”, a mai afirmat invitatul podcastului.

„Am văzut că sunt niște atacuri foarte violente la adresa lui Nicușor Dan. Ieri, de exemplu, a donat sânge și un titlu, nu mai știu pe unde l-am văzut, era că e dovadă de ipocrizie politică în timp ce, nu știu ce face, el donează sânge. Bun. Asta oricum e un gest simbol, e un îndemn pentru oameni, să doneze sânge prin gesturile astea”, a remarcat Dan Andronic.

Interlocutorul său crede că liderul de la Cotroceni este foarte vulnerabil în fața unor viitoare atacuri. „Nu are strategie, nu are platformă politică, nu are aliați.”

Nici premierul Ilie Bolojan nu stă liniștit, pentru că există planuri pentru îndepărtarea sa din fruntea Executivului. Ceea ce nu ar fi o veste rea, a remarcat Mănăstire. „De partea cealaltă, strategia este să-l dea jos pe Bolojan. Ceea ce nu este un lucru rău, pentru că Ilie Bolojan este un dezastru. L-am cunoscut, am interacționat cu el, da, în săptămâna după plecarea lui Nicolae Ciucă. El practic a preluat partidul.”