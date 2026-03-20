Enigma reactivării din senin a lui Călin Georgescu și cine e omul care îl controlează pe George Simion

Silviu Mănăstire a fost invitatul lui Dan Andronic la podcastul realizat, vineri, pentru evz.ro și difuzat pe canalul de YouTube Hai România și pagina de Facebook a evz. O mare temă de discuție i-a vizat pe cei doi politicieni controversați, care au câștigat notorietate în ultimii ani: Călin Georgescu și George Simion.

Silviu Mănăstire a prezentat contextul total nefavorabil care se răsfrânge asupra țării, marcată de jocuri de culise pentru putere. „Ăsta e specificul României. Țara e condusă prin servicii și porcuratură. Instituția penală, DNA.”

Întrebat de Dan Andronic de ce a fost „reșapat” Călin Georgescu în această perioadă, după ce fostul candidat la prezidențiale intrase într-un con de umbră, invitatul podcastului a explicat. „El a prins vânt în pupa după ce avocații săi au reușit să obțină eliminarea unor probe din principalul dosar, pentru că are mai multe. Conform informațiilor mele, el a vrut să-și facă un partid, dar s-a reîmprietenit cu vechiul său tovarăș, George Simion. Astfel, a reintrat în zona AUR”.

În centrul discuției a intrat și George Simion, liderul AUR, despre care Silviu Mănăstire a spus că tot timpul a fost ghidonat. Dan Filimon, un personaj enigmatic este cel care l-a inventat ca politician.

„Pe George Simion îl cunosc înainte de-a intra în Parlament. Este un personaj modest. Este evident că e păpușat de oameni care l-au împins în față. În spatele lui e Dan Filimon, un personaj foarte discret. E din Suceava, el este cel care l-a inventat. Acum, George Simion e controlat sută la sută de patronul Realitatea TV, Maricel Păcuraru.

Și exact cum spuneau cei de la SRI, că a apărut comunicatul, în momentul de față, aceste tabere care se bat pentru controlul puterii în România au ca teren de joacă impunerea și controlul unor oameni inclusiv la conducerea SRI, a procuraturii. Până când nu vor fi șefi la SRI, la SIE și procuratură, nu va fi liniște în România.”

Dan Andronic a afirmat că s-a lămurit în privința credibilității lui George Simion. „Aveam informații că e în siaj, că membrii din familia lui Maricel Păcurar să intre în AUR, să fie fie propuși pe listele parlamentare. Vorbeam pe mesaje. De fiecare dată nega cu vehemență. Un tip de atitudine care pe mine m-a surprins. Oricum, minciuna la un moment dat iese la iveală. Din punctul meu de vedere, George Simion e un mincinos. Nu o să-l mai cred niciodată când mai spune ceva, pentru că tot ce mi-a negat a făcut”, a afirmat Andronic.