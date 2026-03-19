Trădările istorice din PSD, PNL, USR și AUR l-au propulsat pe Călin Georgescu. Episodul Sebastian Ghiță

Poporul meu e în depresie. Zi de zi mor speranțele, deciziile politice îl năucesc, spaima războiului de la granițe și perspectiva celui de-al treilea conflict mondial se acutizează atunci când în prim plan apar miniștrii de la Armată și Externe. Scandalurile politice nu-l mai amuză, ci îl fac să înjure cu obidă că a ajuns să accepte ceea ce a condamnat în 1989. Poporul meu simte că partidele l-au trădat și se agață de holograma Călin Georgescu.

Să ne reamintim măcar o parte din trecutul celor 36 de ani de democrație pentru a înțelege prezentul sumbru. Am trait intens ca jurnalist evenimentele socio-politice, dar și dezamăgirile au fost proporționale. Acum, după ce ani de zile, la fiecare rundă de alegeri electorale, ni s-a tot servit „de către sistem” numele de Călin Georgescu, ba ca posibil premier (cel mai des), ba ca președinte, iată-l că defilează pe un cal alb, deși în trecut poporul și clasa politică l-a respins.

Cum a fost propulsat Călin Georgescu pas cu pas

Ce l-a propulsat fizic și „în conștiință” pe Călin Georgescu? Cu siguranță - anularea alegerilor din noiembrie 2024!

Ce i-a convins pe o mare parte din români să-i acorde votul de încredere? Răspuns: Politicienii din toate partidele, pentru că i-au trădat pe cei care i-au ales și s-au trădat între ei în lupta pentru ciolanul puterii!

Nu am nicio îndoială că Georgescu a fost ajutat, voit sau din prostie, ca să devină catalizatorul unei mari părți a electoratului. Dosarele penale care i s-au deschis și marșul lui săptămânal către secția de poliție, pentru controlul judiciar, este campania electorală cea mai eficientă și gratuită. Rândurile românilor care-l susțin pe Călin Georgescu-penalul nu s-au diminuat, ci s-au mărit.

Cine stă cu picioarele în apă rece nu poate fi fascinat de zicerile de guru ale lui Călin Georgescu. „Oare apa înseamnă H2O? Eu nu cred. Este mult mai mult, este informație, e vibrație, e frecvență.” „ Lumea s-a schimbat. Simt asta în apă. Simt asta în pământ. Simt mirosul în aer.” „Apa din izvoarele sacre din România poate vindeca orice boală, dacă este folosită cu credinţă” etc, etc. Însă cei care văd în el altceva decât a livrat până acum PSD, PNL, USR și AUR ori gândesc că au în fața lor un om profund, ori nu-și bat capul cu asemenea mesaje. Invocarea lui Dumnezeu e liantul care unește, iar Georgescu știe și apasă pedala până la refuz.

Vă amintiți cum a câștigat Klaus Iohannis al doilea mandat de președinte? Era deja în conștiința românilor ca „ficusul de la Cotroceni”. Mai nimic din promisiunile făcute când a obținut primul mandat nu se concretizaseră. Pas cu pas nu se ajunsese la ținta bunăstării.

Când Iohannis și-a dorit al doilea mandat, n-a avut nicio dezbatere electorală cu nimeni, i-a fost servită ca parteneră de cursă Viorica Dăncilă și nici nu a mai promis nimic. Dar Iohannis a avut strategie: s-a luptat cu PSD și a tras în el din toate pozițiile. Iar poporului i-a plăcut asta, nu s-a mai uitat la balanța „lucrului bine făcut”, la prăbușirea „României educate”, la proasta gestionare a pandemiei. Din această cauză, metoda luptei simulate este folosită și acum în coaliția de guvernare. Doar că scorul pozitiv pare că se bifează la Călin Georgescu fiindcă circul tradițional nu mai e digerat, ci provoacă suferință.

Trădările istorice din PSD, PNL, USR și AUR

Trecutul plin de trădări politice și alegerile anulate pot fi considerate principale cauze în ascensiunea fulminantă a lui Călin Georgescu. Cunosc intelectuali care-l susțin și care nu pot fi îmbătați cu ziceri de tipul „Românii sunt păzitorii ultimei oaze de spiritualitate din Europa” sau „România este păstrătoarea unui secret cosmic pe care restul lumii l-a uitat”. Îl percep însă ca pe un candidat furat și care merită încercat ca un „altfel de politician”.

De-a lungul celor peste trei decenii de democrație, românii au stat cu ochii pe clasa politică și au tot sperat că aceasta va găsi calea spre bunăstare. Au asistat însă la luptele interne ale partidelor, dincolo de cele ideologice. Și foarte mulți s-au săturat, iar procentul mic de participare la ultimele alegeri confirmă.

De vechiul PSD s-au ocupat procurorii. De la Viorica Dăncilă încoace, trădările în partid pentru acapararea puterii au fost mai importante decât munca în slujba cetățenilor care i-au ales.

După căderea guvernului Grindeanu, Marcel Ciolacu, devenit omul de încredere al lui Dragnea, a fost impus vicepremier lui Mihai Tudose pentru a raporta în Kiseleff tot ce mișcă la Palatul Victoria. Când Tudose a plecat supărat din PSD la Pro România lui Victor Ponta, l-a tras după el și pe Ciolacu, căci semnase hârtia prin care se cerea demisia lui Liviu Dragnea de la șefia partidului. Ciolacu însă s-a răzgândit și a rămas în PSD. Trădându-l pe Mihai Tudose a ajuns,în cele din urmă, președintele Camerei Deputaților și unul din oamenii de bază ai premierului Viorica Dăncilă.

După plecarea lui Liviu Dragnea la Rahova, Marcel Ciolacu s-a ițit brusc ca o stea a social-democrației. Era mereu în miezul lucrurilor, a potolit grupurile combatante și a convins-o pe Viorica Dăncilă să demisioneze din funcția de președinte PSD fără să mai invoce Congresul partidului. În câteva luni, insipidul pesedist Ciolacu de la Buzău a ajuns al treilea om în stat, ca șef al Camerei Deputaților.

Surse din PSD ni l-au devoalat. Întâi cu niște fotografii scoase din sertar, cu Omar Hayssam și alte câteva personaje cunoscute de care Marcel Ciolacu s-a dezis cât ai zice ”pește”.

La PNL, trădările s-au înșirat și ele ca mărgelele. Prima lovitură a încasat-o de la ai lui premierul Călin Popescu Tăriceanu. Crin Antonescu a fost eliminat de la șefia PNL și de la candidatura pentru președinția României de către Klaus Iohannis, cu ajutorul unei liberali. Trădări spectaculoase au traversat și premierii Ludovic Orban și Florin Cîțu.

De execuțiile interne n-a scăpat nici USR. Primul trădat și eliminat a fost Nicușor Dan. Se pare că la el a funcționat zicerea „un șut în fund, e un pas înainte” căci a ajuns președintele României. Pe lista celor trădați de propriul partid se înscriu Dan Barna și Elena Lasconi, cazuri de notorietate.

George Simion, președintele AUR, a făcut ce a făcut și a scăpat de co-președintele Claudiu Târziu și de Diana Șoșoacă. Este intens acuzat că l-a trădat pe Călin Georgescu, iar fanii tătucului „hrană, apă, energie” nu-l iartă pe rețelele sociale.

Este un pericol Călin Georgescu pentru partide?

La această întrebare răspunsul este Da și Nu.

Da, este un pericol, pentru că marea masă a fanilor lui Călin Georgescu nu se va prezenta la alegerile unde vor candida doar reprezentanții partidelor tradiționale.

Nu este un pericol, deoarece Călin Georgescu nu are un partid în spate. În plus, nu mai pare nici inspirat în mesaje.

Explicația lui despre căutarea și întâlnirea cu Sebastian Ghiță în Serbia, în 2021, este lipsită de energia pe care i-a dat-o fie hrana, fie apa, fie Dumnezeu, cerul sau munții Carpați. Dacă n-am înțeles-o, aștept lămuriri pertinente!

Călin Georgescu: „A fost o strategie, m‑am văzut atât cu dânsul (la Belgrad), cât și cu alți 7–8 similari, cărora le‑am cerut ajutorul cu un singur scop: să nu mi‑l dea! (…) Știam precis cine sunt. M‑am dus special. Special. Aveam un singur risc, că puteau să‑mi dea bani. Atunci era rău. Dar așa cum am gândit lucrurile, eram convins că nu voi primi nimic. Și atunci am făcut acest drum”.