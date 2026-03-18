Cine e în spatele lui Călin Georgescu. Ciutacu: E un sistem ocult. Banii cheltuiți vin de la Moscova

În spatele lui Călin Georgescu ar fi, potrivit România TV, un întreg sistem ocult format din oameni din structurile informative, iar finanțarea ar fi venită din rețelele conexate la cercurile influente din Moscova. Jurnalistul Victor Ciutacu îl demască pe fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024.

Jurnalistul Victor Ciutacu afirmă că în spatele ascensiunii lui Călin Georgescu s-ar afla o rețea complexă de susținere, care nu este vizibilă publicului larg. Potrivit acestuia, influența nu ar proveni doar din zona politică, ci și din structuri mai puțin transparente.

“În realitate, pentru propulsarea bizarului fără loc de muncă oficial și cunoscut, dar cu bodyguarzi la dispoziție, vilă de jumătate de milion înainte de scumpiri și mare lipici la publicul conspiraționist și revoltat de clasa politică, stă un întreg sistem ocult. Format, mare atenție, inclusiv din oameni încă activi în structurile informative ale statului. Care au jurat să apere România, dar care apără, cu siguranță, interesele altcuiva”, a spus Ciutacu.

Declarațiile lui Victor Ciutacu vin în contextul apariției unei înregistrări în care Sebastian Ghiță ar face referiri la o întâlnire cu Călin Georgescu la Belgrad. Jurnalistul susține că momentul ar fi generat reacții puternice în cercurile care îl susțin pe Georgescu.

“De la apariția în spațiul public a înregistrării în care Sebastian Ghiță povestește cum s-a trezit la Belgrad cu voievodul în ițari roșii (n.r. Călin Georgescu), cu patru ani înaintea sorocului prezidențialelor la termen, strânsura care pompează în Călin Georgescu parcă a turbat. Toți sunt nervoși, reactivi, acționează la furie. Pentru că povestea pe care au vândut-o românilor creduli începe să se deșire ca un pulovăr vechi”, a spus Ciutacu.

În continuare, jurnalistul a ridicat întrebări legate de sursele de finanțare și de relațiile externe ale lui Georgescu. El a invocat inclusiv posibile demersuri pentru obținerea de sprijin financiar în afara țării.

“A aflat lumea că al lor umbla de mult teleleu, cu căciula în mână după bani. Și nu oriunde, ci la Belgrad, între altele, cerșind indulgență, sprijin mediatic și, nu în ultimul rând, bani de campanie. De la cine? Vai, de la mogulul hulit. Pus în fața evidenței, a băgat porceala aia că s-a dus să ceară ca să nu primească. De nu-l cred nici dacii liberi din fața tribunalului. Și a mai adăugat, fără să nominalizeze, alți vreo șapte, opt similari. Tot ca să nu-i dea, evident. Similar la ce? La avere, la influență, la putere?”, a spus Ciutacu.

Jurnalistul de la România TV a adus în discuție și alte persoane despre care susține că ar putea avea legături indirecte cu situația existentă. Printre acestea, l-a menționat pe Frank Timiș, un controversat om de afaceri.

“Printre ei figura cumva și Frank Timiș? Cel căruia îi promisese, prin mercenarul Horațiu Potra, că de la niște milioane de dolari în sus puse pe masă pentru campanie redeschide toate minele din România, în special cele de aur? Banii cheltuiți pentru ținerea în viață a unui fenomen nenatural vin de la Moscova sau din altă parte interesată direct să fie haos în România”, a mai spus Ciutacu.

În final, Victor Ciutacu a făcut referiri la situația politică generală și la lipsa unor clarificări oficiale privind evenimente recente.

“În lipsa raportului promis de președintele Nicușor Dan, doar Dumnezeu și grupul de inițiați care au decis anularea prezidențialelor din 2024 în timpul desfășurării scrutinului știu. Poate o rezolva Comisia de Anchetă a americanilor, că în nădejdea alor noștri ar fi ridicol să stăm. Dar simplul fapt că la căruța curentului așa-zis suveranist au fost cooptați la vedere până și nefrecventabilii Laura Vicol și Cristian Rizea, o penală dubioasă și lipsită de caracter și un fost deținut de drept comun, șantajistul devin proscris până și pentru foștii lui colegi, spune extrem de multe despre mobilizarea de forță și despre ce sunt dispuși să comită păpușarii din umbra marelui proiect politic eșuat. Dacă mă întrebați pe mine, degeaba. Pentru că mortul de la groapă nu se mai întoarce. Au avut o șansă uriașă. Au jucat-o, au ratat-o și punct”, a încheiat Victor Ciutacu.