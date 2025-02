Politica Georgescu ar fi cerut sume colosale, pentru campanie, în schimbul minelor de aur







Stenogramele obţinut de procuror prezintă că, în 2022, Horațiu Potra ar fi trimis un mesaj miliardarului Frank Timiș, în care solicita, la cererea lui Călin Georgescu, o sumă între 20 și 35 de milioane de dolari pentru campania electorală a acestuia. În schimb, Potra ar fi oferit deschiderea minelor de aur din România.

Intențiile lui Călin Georgescu

„Această implicare a lui POTRA HORAȚIU în finanțarea campaniei electorale a lui CĂLIN GEORGESCU nu are un caracter izolat, probele administrate dovedind faptul că încă din 27.04.2022, CĂLIN GEORGESCU i-a solicitat lui POTRA HORAȚIU să-l abordeze pe FRANK TIMIȘ în vederea susținerii financiare a campaniei electorale cu 20-35 milioane USD”, se arată în dosar, au susținut surse judiciare pentru Antena3 CNN.

„Pentru compensație, POTRA HORAȚIU a spus că CĂLIN GEORGESCU „va deschide toate minele din România, și în special cele de aur. Zice că are deja sprijinul la americanii care i-au făcut campanie la Trump și de la cei care au negociat ieșirea UK din EU", după câștigarea alegerilor”, adaugă sursele menționate anterior.

Mesajul trimis de Potra

„Să trăiți Domnul Frank. Sper că sunteți bine sănătos. M-a contactat domnul Calin Georgescu, acesta a fost în clubul de la Roma cu Isărescu și a fost director pe mediu la ONU. Vrea să candideze la președenția României în 2024 și caută sponsori să-l ajute. A spus că, dacă câștigă, vrea să redeschidă toate minele din România, și în special cele de Aur.

Zice că are deja sprijinul la Americanii care i-au facut campanie la Trump și de la cei care au negociat iesirea UK din EU. Mi-a spus dacă pot vb cu dumneavoastra de un sprijin. Când mi-a spus că pentru campanie are nevoie de 20-35 milioane, mi-am permis să-i spun că Domnul Frank are "Elefanți minieri în Africa" nu prea vrea să se mai implice în Ro. Asta spuneați dumneavoastră cândva raportat la minele din Africa (Elefanți), față de minele din Ro.

Cred ca ma contactat pentru ca un fost coleg de Legiune care stie ca lucrez pt Dvs, ii este apropiat, a avut grija de copii lui. D-ul Georgescu a spus ca poate negocia orice cu dvs, pentru ca doar cu astfel de oameni ca dumneavoastră poate readuce economia Romaniei la suprafata. Oameni harnici, destepti, credinciosi, patrioti, nu slugi globaliste. Respect Horea”, este mesajul trimis de Potra lui Frank Timiș, pe data de 26 aprilie 2022.

Cine este Frank Timiș

Frank Timiș este un om de afaceri, cunoscut pentru problemele sale din trecut, fiind condamnat în 1986 pentru deținere și trafic de heroină.

După acea perioadă, Timiș s-a implicat în afaceri în domeniul exploatărilor miniere și a devenit cunoscut în 1995, odată cu înființarea companiei Gabriel Resources NL Australia, care a fost implicată în proiectul de exploatare a aurului de la Roșia Montană. În anii 2000, și-a extins afacerile miniere în Africa, unde a colaborat cu armata privată condusă de Horațiu Potra.