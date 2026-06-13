Cum cureți perdelele acasă și le păstrezi ca noi mai mult timp

Perdelele sunt un element esențial în orice locuință, având atât un rol estetic, cât și unul practic, deoarece ajută la filtrarea luminii naturale și creează un ambient mai plăcut în orice încăpere. Deși praful și urmele de murdărie de pe perdele nu sunt întotdeauna vizibile, acestea ar trebui curățate cel puțin de două ori pe an. În practică, multe gospodine aleg să le spele chiar mai des, pentru a menține un aer proaspăt în casă și pentru a le reda un aspect curat și îngrijit.

Înainte de a le spăla, primul pas important este să ții cont de materialul din care sunt confecționate, deoarece acesta influențează direct temperatura apei și metoda de curățare.

În general, perdelele se spală la temperaturi moderate, de aproximativ 30–40 de grade Celsius, care sunt suficiente pentru a îndepărta praful și murdăria obișnuită fără să afecteze țesătura. Temperaturile mai mari pot fi folosite doar în cazul materialelor mai rezistente, însă chiar și atunci este nevoie de atenție, deoarece pot apărea modificări de culoare sau micșorarea materialului.

O altă metodă frecvent folosită este spălarea manuală, mai ales în cazul perdelelor delicate sau decorative. Acestea se pun într-un vas mare cu apă călduță și detergent blând, după care se lasă la înmuiat pentru a elibera murdăria, fără a fi frecate agresiv. Această variantă este mai sigură pentru țesături fine, dar necesită mai mult timp și răbdare.

Pentru întreținerea de zi cu zi, este utilă și curățarea uscată a perdelelor, fără a le da jos complet. Acest lucru se poate face prin scuturare ușoară, aspirare cu un accesoriu special sau folosirea unui pămătuf, mai ales în zonele unde se depune praf în mod constant. Această etapă ajută la prelungirea timpului dintre spălări și menține perdelele într-o stare mai bună pentru mai mult timp.

De asemenea, unele persoane aleg să folosească soluții naturale pentru reîmprospătare, cum ar fi aerisirea intensă a încăperii sau aburirea ușoară a materialului, ceea ce ajută la eliminarea mirosurilor neplăcute și la împrospătarea aspectului general. Aceste metode nu înlocuiesc spălarea, dar o pot amâna și pot contribui la o întreținere mai eficientă.

După spălare, uscarea este un pas la fel de important, deoarece perdelele nu ar trebui expuse direct la soare puternic, care poate duce la decolorare: Cel mai bine este să fie lăsate să se usuce natural, bine întinse, astfel încât să își păstreze forma și să nu necesite călcare în exces.

După ce sunt scoase din mașina de spălat, acestea pot fi puse direct pe suportul lor special, unde se vor usca natural, fără să se șifoneze.