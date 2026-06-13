Un adolescent de 18 ani din Slovacia s-a trezit după o intervenție chirurgicală la coloană cu aproximativ cinci centimetri mai înalt decât înainte de operație, potrivit news.refresher.sk.

Cazul a atras atenția comunității medicale deoarece modificarea înălțimii a fost o consecință directă a corectării unei deformări severe a coloanei vertebrale.

Pacientul, identificat drept Martin, a fost operat la Spitalul Universitar din Žilina, în cadrul secției de ortopedie pediatrică și spondilochirurgie.

Intervenția chirurgicală a fost necesară din cauza bolii Scheuermann, o afecțiune care provoacă o curbură accentuată a coloanei vertebrale și poate genera dureri cronice și limitări funcționale.

Medicii au efectuat o procedură complexă pentru corectarea deformării coloanei. În urma realinierii vertebrelor și îndreptării spatelui, pacientul a recuperat centimetrii pierduți din cauza curburii accentuate.

Potrivit informațiilor publicate de presa slovacă și preluate de mai multe publicații europene, Martin măsura aproximativ 204 centimetri înainte de operație. După intervenția chirurgicală, înălțimea sa a ajuns la 209 centimetri.

Specialiștii subliniază că nu este vorba despre o creștere propriu-zisă a corpului, ci despre recuperarea înălțimii pierdute ca urmare a deformării coloanei vertebrale.

Boala Scheuermann este o afecțiune a coloanei vertebrale care apare, de regulă, în adolescență. Aceasta determină o accentuare anormală a curburii toracice a spatelui, ceea ce poate duce la postură incorectă, dureri și limitarea mobilității.

În formele severe, tratamentul poate necesita intervenție chirurgicală pentru corectarea deformării și prevenirea complicațiilor pe termen lung.

În cazul lui Martin, medicii au considerat că operația reprezenta cea mai bună soluție pentru îmbunătățirea calității vieții și pentru stoparea evoluției afecțiunii.

Intervenția a fost coordonată de medicul primar Juraj Popluhár și a implicat o echipă multidisciplinară formată din chirurgi, anesteziști, asistenți medicali și fizioterapeuți.

Reprezentanții spitalului au precizat că fiecare pacient este evaluat individual, iar succesul unor astfel de operații depinde de colaborarea dintre specialiști din mai multe domenii medicale.

Deși câștigul de cinci centimetri poate părea spectaculos, medicii explică faptul că acesta este rezultatul mecanic al îndreptării coloanei vertebrale și nu al unei proceduri de creștere a înălțimii.

Cazul evidențiază impactul pe care intervențiile moderne de chirurgie spinală îl pot avea asupra pacienților cu deformări severe ale coloanei și importanța diagnosticării și tratării la timp a afecțiunilor ortopedice.