Președintele UDMR, Kelemen Hunor consideră că Ilie Bolojan a reușit să atragă electoratul din zona USR și ar putea deveni principalul reprezentant al dreptei în următorii ani.

Liderul UDMR consideră că Ilie Bolojan și-a consolidat în ultimii ani poziția în zona de centru-dreapta a scenei politice și a reușit să câștige susținere inclusiv din partea electoratului apropiat de USR.

În opinia sa, liderul liberal a devenit una dintre cele mai importante figuri politice ale acestui segment electoral și își consolidează constant capitalul politic.

Pornind de la evoluția politică a următorilor ani și de la ciclurile electorale care urmează, Kelemen Hunor nu exclude ca Ilie Bolojan să intre în cursa pentru Palatul Cotroceni.

„A luat USR-ul fără acte. În 2030, vom fi după trei rânduri de alegeri: în 2028, vor fi alegerile parlamentare; în 2029, europarlamentarele, iar în 2030, prezidențialele. Asta înseamnă că vor exista încercări repetate pentru fiecare partid și pentru fiecare lider. S-ar putea ca la finalul acestor încercări, pe zona de centru-dreapta, să existe un lider care va intra în cursa prezidențială, iar acel lider să fie Ilie Bolojan”, a declarat președintele UDMR, la podcastul „Outsider Politic”.

În cadrul aceleiași discuții, liderul UDMR a comentat și scenariul desemnării unui prim-ministru din partea formațiunii pe care o conduce.

Kelemen Hunor a afirmat că, deși o astfel de variantă poate exista la nivel teoretic, șansele de concretizare sunt reduse și spune că nu a propus niciodată un premier din partea UDMR.

„Dacă merg eu și propun premier, o să râdă toată lumea că a venit ungurul și face nu știu ce cu România. De aceea, eu nu propun niciodată un premier.

La un moment dat, Iohannis (fostul președinte – n.r.) a spus, în glumă: ‘o să vezi că o s-o fac o dată, o să te propun pe tine’”, a declarat șeful UDMR.

Declarațiile au fost făcute în contextul discuțiilor privind viitorul politic al principalelor partide și al scenariilor care vizează atât viitoarele alegeri prezidențiale, cât și formulele de guvernare care ar putea apărea în anii următori.