Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a transmis joi că PNL nu va vota Guvernul propus de premierul desemnat Eugen Tomac. Într-un mesaj publicat pe Facebook, politicianul a susținut că Executivul nu ar avea forța necesară pentru a implementa reforme și că România are nevoie de stabilitate și de susținere politică clară.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a reacționat după decizia conducerii PNL privind votul pentru învestirea Guvernului propus de Eugen Tomac.

Liderul liberal a arătat că partidul a decis în unanimitate să nu susțină noul Executiv, argumentând că acesta nu ar dispune de sprijinul necesar pentru a promova reformele de care România are nevoie.

Poziția exprimată de Mircea Abrudean vine după ședința Biroului Politic Național al PNL, în cadrul căreia a fost analizată formula de guvern propusă de premierul desemnat. La reuniune au participat parlamentarii partidului, primarii municipiilor reședință de județ și președinții de Consilii Județene care nu sunt membri ai conducerii centrale.

În urma discuțiilor, liberalii au decis să nu susțină învestirea cabinetului. După ședința conducerii partidului, președintele PNL, Ilie Bolojan, a prezentat argumentele care au stat la baza deciziei.

„PNL a luat decizia să nu susțină acest guvern. Grupurile parlamentare nu vor participa la vot sau vor fi prezenți și nu vor vota. Fără o susținere parlamentară explicită acest guvern nu are puterea de a trece reformele necesare României. Un guvern fără o susținere parlamentară este mai slab decât unul minoritar”, a declarat președintele PNL, Ilie Bolojan. ”De ce am luat această decizie? În primul rând pentru că, dat fiind situaţia în care avem un guvern fără o susţinere politică explicită, deci fără o susţinere parlamentară explicită, acest guvern nu are puterea să continue reformele necesare pentru România şi deci nu este o soluţie guvernamentală în momentul de faţă”, a spus Bolojan.

Liderul liberal consideră că un cabinet fără sprijin politic clar va întâmpina dificultăți în promovarea măsurilor necesare pentru reducerea deficitului și respectarea angajamentelor asumate de România.

”Un guvern fără o susţinere politică şi parlamentară este mai slab decât un guvern minoritar. În condiţiile în care un astfel de guvern va veni cu o măsură, cum sunt multe dintre cele pe care orice guvern care vine va trebui să le pună în practică ca urmare a deficitelor, a angajamentelor pe care le are România şi a situaţiile noastre economice, care va fi dificil de asumat, acest guvern va rămâne singur pentru că nimeni nu îl va susţine”, a explicat Bolojan.

Președintele PNL a susținut că există riscul apariției unor inițiative parlamentare care să contrazică măsurile promovate de Guvern.