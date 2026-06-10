Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis miercuri un mesaj direct către PNL, în contextul negocierilor pentru formarea noului guvern, spunând că social-democrații pot merge mai departe fără liberali.

„Lor le transmit: se poate și fără voi! De la președintele Senatului și până la ultimul reprezentant, toți plecați acasă! În 7 ani ați dat 4 prim-miniștri, fără să aveți vreun merit electoral. Sunteți mânați de orgolii, creați doar blocaje și găsiți pretexte. Acum împroșcați cu venin oameni absolut decenți și cu o reputație profesională ireproșabilă, care au acceptat să încerce să repare ceva din dezastrul lăsat de Ayatollahul Încruntat al vostru. Uitați mereu esențialul. La final de zi, it's the economy…!", a scris Grindeanu pe Facebook.

Grindeanu a comentat și modul în care evoluează situația politică după moțiunea de cenzură. „Din păcate, din 5 mai, data în care unii au fost concediați de Parlament și trimiși acasă, asistăm la o mascaradă continuă, cu același mesaj anti-PSD", a scris liderul PSD.

El a mai spus că situația reprezintă „un joc ridicol al unora care, șapte ani la rând, au stat la putere fără să câștige nici măcar un rând de alegeri, fie băgați pe gâtul românilor de Iohannis, fie prin ei înșiși, dar cu voturile PSD și un balet al unor minți înguste, cu viziuni strâmbe despre economie și viitorul României, care sfidează logica zilnic: ei pleacă în opoziție, dar în realitate sunt tot mai bine înșurubați la putere".

Grindeanu a transmis că România are nevoie de un guvern care să ia decizii rapide. „Românii, firmele cu capital românesc și întreaga economie au nevoie de un partener de discuții credibil: de un Guvern nou, care să ia rapid decizii. Aș fi dorit să văd o reală dezbatere despre ce măsuri are de luat noul Cabinet pentru a crește puterea de cumpărare a românilor, pentru reluarea investițiilor, care au un rol vital în menținerea locurilor de muncă, și despre planul pentru reducerea fiscalității prea mari în cazul românilor cu venituri mici și medii", a scris liderul PSD.