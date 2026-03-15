O înregistrare spectaculoasă! Sebastian Ghiță s-a întâlnit cu Călin Georgescu. Venise să-și vadă „prietenii sârbi sau ruși” de la Belgrad

O recentă înregistrare cu omul de afaceri Sebastian Ghiță publicată de jurnalistul Cristi Ciupercă de la News Online.ro aduce în prim-plan detalii extrem de controversate privindu-l pe Călin Georgescu.

Este vorba despre o întâlnire pe care acesta a avut-o cu Călin Georgescu în decembrie 2021, la Belgrad. Dincolo de detaliile anecdotice, descrise de Ghiță drept „ciudate” și „mesianice”, relatarea atinge un punct sensibil: eforturile lui Georgescu de a obține sprijin și finanțare din partea unor rețele sârbești și rusești, dar și presupusa sa susținere din partea unor foști ofițeri de intelligence.

Iată o analiză a contextului și a principalelor elemente care reies din această înregistrare.

Conform lui Sebastian Ghiță, întâlnirea a avut loc la restaurantul „Jerry” din Belgrad, la insistențele unei terțe persoane care l-a rugat să îl primească. Ghiță descrie un comportament profund atipic al lui Călin Georgescu pe parcursul celor 2-3 ore de discuții.

Georgescu i-ar fi arătat un videoclip, un material de promovare devenit ulterior celebru pe rețelele sociale, în care intră în apă și iese alături de un cal, folosindu-l ca pe un fel de carte de vizită a viziunii sale.

Retorica era deja trasată ferm: Georgescu s-a prezentat ca fiind pe „drumul luminii” și s-a autoproclamat, în mod bizar, „deja președintele României”, deși alegerile erau la ani distanță. Ghiță cataloghează această atitudine drept una purtătoare de un „mesianism” prin care Georgescu era absolut convins că țara se va întoarce automat spre el.

Sebastian Ghiță: Auzi, prin decembrie 2021 Călin Georgescu ăsta a venit la mine la Belgrad (...) Am fost cu el la un restaurant frumos, Jerry, mi l-a trimis cineva, m-a rugat cineva neapărat să îl primesc să mă văd cu el (...) mi-a arătat clipul ăla lui când intră el în apă și iese cu calul. (...) Mi-a zis, domnule, eu sunt deja pe drumul luminii, eu sunt președintele României. am venit să mă văd cu niște prieteni sârbi, ruși! Am nevoie de ajutor și de sprijin.

Sebastian Ghiță: Mi s-a părut ciudat, am stat vreo 2-3 ore cu el. Foarte curios că acum ceva timp a început o ancheta unei comisii de investigație americană. care verifică legăturile lui Călin Georgescu ăsta cu rușii, dacă a primit finanțare de la ruși, chestii-trestii. Mie mi-e clar că e conectat și că probabil ăia l-au sprijinit cu bani, relații. Sigur, ceva făcea el acolo în Serbia, cu sârbii, cu rușii. Foarte ciudat mi s-a părut. Mi-a zis că el e susținut de așa a fost, de foștii ofițeri din structuri și că are suport masiv… Ceva mesianic, că țara să va întoarce spre el.

Poate cea mai gravă afirmație din înregistrare privește motivul real al prezenței lui Georgescu în capitala Serbiei. Acesta i-ar fi mărturisit lui Ghiță că a venit la Belgrad pentru a se vedea cu „niște prieteni sârbi sau ruși” de la care avea nevoie de „ajutor și sprijin”.

În acest context, Ghiță menționează existența unei comisii de investigație americane care verifică exact aceste vulnerabilități: legăturile lui Georgescu cu Moscova și posibila finanțare rusească. Concluzia trasă de Ghiță, pe baza interacțiunii directe și a propriilor evaluări, este una tranșantă: „Mie mi-e clar că e conectat și că probabil ăia l-au sprijinit cu bani.”

Pe lângă conexiunile externe, Georgescu s-ar fi lăudat la masa de la Belgrad și cu un suport intern „masiv”, venit din partea unor foști ofițeri din structurile de forță din România.

Această afirmație confirmă suspiciunile vehiculate adesea în spațiul public referitoare la crearea unui pol de putere cu discurs suveranist/extremist, sprijinit din umbră de anumiți rezerviști ai serviciilor de intelligence, cu o agendă aliniată intereselor estice.

Înregistrarea poate fi ascultată AICI.