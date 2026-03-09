Călin Georgescu, la Curtea de Apel București. Judecătorii decid soarta fostului candidat în dosarul de acțiuni contra ordinii constituționale

Fostul candidat la Președinție, Călin Georgescu, va fi prezent luni, 9 martie, la Curtea de Apel București, instanță care urmează să decidă dacă dosarul său va fi trimis înapoi la Parchetul General sau dacă judecata pe fond va putea începe. Este vorba despre cel de-al doilea dosar penal în care Georgescu este cercetat, alături de 19 persoane, între care se află și mercenarul Horațiu Potra.

Dosarul îl acuză pe Georgescu și complicii săi de tentative de acțiuni împotriva ordinii constituționale, iar decizia Curții de Apel nu este definitivă, putând fi contestată la o instanță superioară.

Anterior, pe 23 februarie, instanța a amânat pronunțarea după o ședință tensionată de cinci ore, în care Horațiu Potra a leșinat în sala de judecată. La acel moment, Curtea a stabilit un nou termen pentru 9 martie.

La ieșirea din sala de judecată, Călin Georgescu a susținut că instituțiile și clasa politică se tem de poporul român și a cerut desecretizarea ședinței CSAT și a întâlnirii informale a Curții Constituționale dinaintea anulării alegerilor prezidențiale din 6 decembrie 2024.

„Fără Dumnezeu, democrația se dezintegrează. Sunt aici pentru a susține adevărul și pentru a cere transparență în fața poporului român”, a declarat Georgescu.

Conform rechizitoriului, Georgescu s-ar fi întâlnit în dimineața zilei de 7 decembrie 2024, la un complex de echitație din Ciolpani, Ilfov, cu mercenarul Horațiu Potra, care ar fi acționat anterior în zone de conflict internațional și ar fi desfășurat activități paramilitare.

Procurorii susțin că discuțiile dintre cei doi vizau organizarea unor „acțiuni violente cu caracter subversiv”, cu scopul deturnării manifestațiilor pașnice și modificării ordinii constituționale.

Anchetatorii au mai precizat că Potra a coordonat un grup de 21 de persoane, care urmau să se deplaseze cu șapte vehicule spre București pentru a declanșa proteste violente. În acea perioadă, filtre polițienești în Ilfov, Dâmbovița și Capitală au oprit mai multe mașini în care au fost găsite arme albe, spray-uri iritant-lacrimogene, pistoale și materiale pirotehnice cu potențial exploziv.

Potrivit procurorilor, acțiunile celor 22 de inculpați ar fi pus în pericol siguranța națională și ordinea constituțională, reprezentând o amenințare directă la adresa exercitării puterii statului.

În 26–27 februarie 2025, autoritățile au efectuat 47 de percheziții la locuințele a 27 de persoane și patru sedii de firmă din județele Sibiu, Mureș, Ilfov, Timiș și Cluj. În locuința lui Horațiu Potra au fost descoperite sume importante de bani, arme și muniție nedeclarată. Mercenarul a recunoscut posesia materialelor, dar a refuzat să ofere alte explicații cu privire la armele deținute ilegal.

La termenul anterior din 22 decembrie 2025, instanța a aprobat depunerea unui memory stick cu două înregistrări video și citarea unor martori pentru următorul termen. În 19 ianuarie, Curtea a menținut arestul preventiv pentru Horațiu Potra, iar fiul și nepotul său au fost plasați în arest la domiciliu. Cei trei au fost aduși în țară din Dubai pe 20 noiembrie 2025.

Astfel, luni, 9 martie, Curtea de Apel București urmează să stabilească soarta dosarului, iar decizia va influența dacă procesul se va judeca pe fond sau va reveni procurorilor pentru completări.