Cum se va numi partidul în umbra căruia ar fi Călin Georgescu. Tribunalul București a acordat personalitate juridică formațiunii politice

Partidul “România Românilor”, al cărui lider spiritual ar fi Călin Georgescu, a primit, luni, din partea Tribunalului București, personalitate juridică, relatează, pe pagina oficială de Facebook, Romania Press.

Tribunalul București a dat, luni, undă verde înregistrării și înscrierii formațiunii “România Românilor” în Registrul Partidelor Politice, unde Călin Georgescu, candidat la alegerile prezidențiale din 2024, ar fi una dintre figurile marcante.

Formațiunea politică se va numi “România Românilor”, potrivit anunțului publicat pe portalul instanțelor de judecată.

“Solutia pe scurt: Admite cererea. Acordă personalitate juridică Partidului 'Partidul România Românilor'. Dispune înregistrarea partidului şi înscrierea acestuia în Registrul Partidelor Politice. Cu drept de apel în 5 zile de la comunicare, la Tribunalul București. Pronunțată la data de 02.03.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei”, se arată pe portaljust.ro.

Marian Vanghelie (fost primar al Sectorului 5), Dan Tudorache (fost primar al Sectorului 1) și Cristina Noapteș ( fosta soție a lui Alexandru Noapteș, fost director al CFR Călători) sunt doar câțiva dintre fondatorii “România Românilor”, partid al cărui lider spiritual ar fi Călin Georgescu.

“Tribunalul București dă verde înființării Partidului ‘România Românilor’, al cărui lider spiritual este Călin Georgescu. Partidul va avea și susținerea mediatică a unei televiziuni pe cablu din București, care emite din cartierul Primăverii”, mai anunță, pe Facebook, Romania Press.

Amintim că, la mijlocul lunii februarie, Dragoș Sprînceană, om de afaceri stabilit în SUA, anticipa că, în viitorul apropiat, Călin Georgescu ar putea să își lanseze propriul partid.

„Predicție: În viitorul apropiat Călin Georgescu își va lansa noul partid propriu. Va fi un dezechilibru în multe partide, deoarece foarte mulți membri ai partidelor existente se vor alia cu partidul lui. Probabil i s-au făcut multe oferte până acum.

Faptul că nu a lansat acest partid până în acest moment, conclude logic că nu a acceptat nicio ofertă de la toți lingușitorii care probabil i-au promis și luna de pe cer, pentru a se folosi de imaginea și baza lui de votanți”, scria Sprînceană într-o postare pe X.