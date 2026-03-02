Politica

Cum se va numi partidul în umbra căruia ar fi Călin Georgescu. Tribunalul București a acordat personalitate juridică formațiunii politice

Comentează știrea
Cum se va numi partidul în umbra căruia ar fi Călin Georgescu. Tribunalul București a acordat personalitate juridică formațiunii politiceCălin Georgescu. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Partidul “România Românilor”, al cărui lider spiritual ar fi Călin Georgescu, a primit, luni, din partea Tribunalului București, personalitate juridică, relatează, pe pagina oficială de Facebook, Romania Press.

Tribunalul București a dat, luni, undă verde înregistrării și înscrierii formațiunii “România Românilor” în Registrul Partidelor Politice, unde Călin Georgescu, candidat la alegerile prezidențiale din 2024, ar fi una dintre figurile marcante.

Partidul “România Românilor”, unde Călin Georgescu ar fi lider spiritual, a primit personalitate juridică

Formațiunea politică se va numi “România Românilor”, potrivit anunțului publicat pe portalul instanțelor de judecată.

Solutia pe scurt: Admite cererea. Acordă personalitate juridică Partidului 'Partidul România Românilor'. Dispune înregistrarea partidului şi înscrierea acestuia în Registrul Partidelor Politice. Cu drept de apel în 5 zile de la comunicare, la Tribunalul București. Pronunțată la data de 02.03.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei”, se arată pe portaljust.ro.

Cât costă să construiești un buncăr în România. Cu ce poate fi dotat
Cât costă să construiești un buncăr în România. Cu ce poate fi dotat
Pensiile ar putea crește din 2027. Ministrul Muncii a anunțat măsurile care vor permite majorarea 
Pensiile ar putea crește din 2027. Ministrul Muncii a anunțat măsurile care vor permite majorarea 
Decizia Tribunalului Bucuresti

Decizia Tribunalului Bucuresti. Sursa foto: portaljust.ro

Nume grele printre fondatori

Marian Vanghelie (fost primar al Sectorului 5), Dan Tudorache (fost primar al Sectorului 1) și Cristina Noapteș ( fosta soție a lui Alexandru Noapteș, fost director al CFR Călători) sunt doar câțiva dintre fondatorii “România Românilor”, partid al cărui lider spiritual ar fi Călin Georgescu.

Tribunalul București dă verde înființării Partidului ‘România Românilor’, al cărui lider spiritual este Călin Georgescu. Partidul va avea și susținerea mediatică a unei televiziuni pe cablu din București, care emite din cartierul Primăverii”, mai anunță, pe Facebook, Romania Press.

Călin Georgescu

Călin Georgescu. Sursă foto: Facebook

Dragoș Sprînceană anticipa că, în viitor, Călin Georgescu își va lansa propriul partid

Amintim că, la mijlocul lunii februarie, Dragoș Sprînceană, om de afaceri stabilit în SUA, anticipa că, în viitorul apropiat, Călin Georgescu ar putea să își lanseze propriul partid.

Predicție: În viitorul apropiat Călin Georgescu își va lansa noul partid propriu. Va fi un dezechilibru în multe partide, deoarece foarte mulți membri ai partidelor existente se vor alia cu partidul lui. Probabil i s-au făcut multe oferte până acum.

Faptul că nu a lansat acest partid până în acest moment, conclude logic că nu a acceptat nicio ofertă de la toți lingușitorii care probabil i-au promis și luna de pe cer, pentru a se folosi de imaginea și baza lui de votanți”, scria Sprînceană într-o postare pe X.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:33 - Florin Salam a căzut din nou în patima drogurilor. De această dată spune că din greșeală
22:21 - Cum se va numi partidul în umbra căruia ar fi Călin Georgescu. Tribunalul București a acordat personalitate juridică ...
22:15 - Ce ar însemna blocajul complet al Strâmtorii Ormuz, unul dintre cele mai importante puncte pentru transportul global
22:08 - Marele instrument cu care se antrenează populația contra războaielor și fake news-urilor. Fost ministru: „Degeaba cum...
21:59 - Cât costă să construiești un buncăr în România. Cu ce poate fi dotat
21:50 - Povestea unei românce pusă la cerșit de către soțul ei în Polonia. Prin ce coșmar a trecut

HAI România!

Marele instrument cu care se antrenează populația contra războaielor și fake news-urilor. Fost ministru: „Degeaba cumperi arme”
Marele instrument cu care se antrenează populația contra războaielor și fake news-urilor. Fost ministru: „Degeaba cum...
Regizorul Bogdan Mureșanu, supărat pe Guvern. „E suicidar ce face. În ritmul ăsta, nu scăpăm de suveraniști”
Regizorul Bogdan Mureșanu, supărat pe Guvern. „E suicidar ce face. În ritmul ăsta, nu scăpăm de suveraniști”
Regizorul Bogdan Mureșanu: „România funcționează pe premisa de excepționalitate. Trebuie ori o catastrofă, ori un miracol”
Regizorul Bogdan Mureșanu: „România funcționează pe premisa de excepționalitate. Trebuie ori o catastrofă, ori un mir...

Proiecte speciale