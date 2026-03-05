Horațiu Potra, schimbare de regim în arest. Decizia judecătorilor

Horațiu Potra a obținut un prim rezultat favorabil în instanță, după ce Judecătoria Sectorului 5 a decis să îi schimbe regimul de detenție. Magistrații au admis contestația depusă de acesta împotriva deciziei luate anterior de comisia Penitenciarului Rahova, prin care fusese încadrat în regim de maximă siguranță.

Horațiu Potra, acuzat că ar fi coordonat o structură paramilitară care ar fi fost pregătită să intervină în contextul protestelor izbucnite după anularea alegerilor prezidențiale din 2024, se afla în acest regim de detenție încă din luna ianuarie.

„În baza art. 39 alin. (14)-(19) din Legea 254/2013, admite contestaţia formulată de petentul Potra Horațiu, .., cu domiciliul procesual ales în municipiul ..., împotriva încheierii judecătorului de supraveghere a privării de libertate de la Penitenciarul București - Rahova cu nr. 11 din data de 13.01.2026. Desființează încheierea judecătorului de supraveghere a privării de libertate de la Penitenciarul București - Rahova cu nr. 11 din data de 13.01.2026 şi, rejudecând, desființează procesul verbal de evaluare a riscului nr. 13 din data de 12.01.2026 al Comisiei pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate din cadrul Penitenciarului Rahova și, totodată, dispune declasificarea petentului din categoria persoanelor care prezintă risc pentru siguranţa penitenciarului. În baza dispoziţiilor art. 275 alin. (3) din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Definitivă“, se arată în minuta instanței.

Regimul de maximă siguranță implică restricții mai severe pentru deținuți, precum izolare mai accentuată, mai puțini colegi de celulă și acces limitat la activități sau la timpul petrecut în aer liber.

Instanța a decis însă că încadrarea stabilită anterior de penitenciar trebuie anulată, ceea ce înseamnă că Horațiu Potra nu va mai fi încadrat în această categorie și va avea același regim ca alți deținuți aflați în arest preventiv.

Hotărârea judecătorilor vine după un moment tensionat petrecut chiar în timpul procedurilor judiciare. În timpul ședinței, Horațiu Potra a leșinat în sala de judecată, iar în acel context a cerut schimbarea regimului de detenție. După această decizie a instanței, Potra încearcă un nou demers juridic, solicitând din nou eliberarea din arest preventiv.

Dosarul în care este cercetat vizează acuzații grave privind organizarea unei structuri paramilitare care ar fi fost pregătită să intervină în timpul protestelor izbucnite după anularea alegerilor prezidențiale din 2024.

Horațiu Potra este un fost membru al Legiunii Străine, antreprenor din Mediaș și contractor de securitate care a activat în mai multe zone de conflict din Africa. În ultimii ani, numele său a fost asociat cu mai multe controverse și investigații.

A făcut parte din Legiunea Străină în perioada 1992–1997, iar ulterior a lucrat în structuri private de securitate internațională. Activitatea sa s-a desfășurat inclusiv în Africa, unde a coordonat dispozitive de protecție pentru companii miniere și pentru oficiali.

De-a lungul timpului, a colaborat cu omul de afaceri Frank Timiș, ocupând funcția de șef al securității în mai multe proiecte miniere din Africa de Vest. Ulterior a lucrat și pentru entități economice cu capital chinez în zone precum Sierra Leone și Republica Centrafricană.

În România, Potra a intrat în atenția publică încă din 2010, când a fost vizat într-un dosar DIICOT privind trafic de droguri, în care a fost ulterior achitat. Numele său a mai apărut în diverse investigații jurnalistice legate de afaceri miniere, posibile achiziții de armament și conexiuni internaționale controversate.

Începând cu anul 2024, Horațiu Potra a fost asociat public cu fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu. Fotografii și întâlniri între cei doi au devenit publice după ce inițial Georgescu a negat că îl cunoaște.

În decembrie 2024, Potra a fost reținut de polițiști după ce în mașina sa au fost găsite arme albe și un pistol. Ulterior a fost plasat sub control judiciar, cu brățară electronică și interdicția de a părăsi județul Sibiu, însă Tribunalul Prahova a ridicat ulterior această măsură.

În februarie 2025, numele său a apărut din nou într-un dosar instrumentat de Parchetul General, în urma unui val amplu de percheziții. Potrivit informațiilor apărute public, în anchetă sunt analizate acuzații precum acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, instigare publică, inițierea sau sprijinirea unor organizații cu caracter extremist și fals în declarații privind finanțarea campaniilor electorale.

În același dosar, Călin Georgescu a fost pus sub acuzare pentru infracțiuni similare. Un alt episod care a atras atenția opiniei publice a fost legat de românii trimiși în Republica Democratică Congo pentru a instrui armata locală. Firma asociată cu Potra a recrutat foști militari români pentru astfel de misiuni, aceștia fiind remunerați cu aproximativ 5.000 de dolari pe lună. În 2024, doi dintre acești români au murit în urma unor atacuri ale rebelilor. În anul următor, Potra a fost implicat în operațiunea de evacuare a românilor din zona de conflict.

Conform declarației sale de avere, Horațiu Potra deține numeroase terenuri și imobile, precum și 15 kilograme de aur în lingouri. În document sunt menționate și conturi bancare consistente, dar și firme cu cifre de afaceri de milioane de lei.

În anul 2023, acesta a declarat venituri de peste un milion de euro provenite din activități de pregătire fizică și consultanță.