Politica

Călin Georgescu neagă orice implicare în Partidul „România Românilor”. Mesaj pentru susținători

Călin Georgescu neagă orice implicare în Partidul „România Românilor”. Mesaj pentru susținătoriCălin Georgescu. Sursa foto: Captură video Facebook
Din cuprinsul articolului

Călin Georgescu a clarificat, miercuri, că nu are legături cu nicio formațiune politică și nu a înființat vreun partid. Mesajul fostului candidat la prezidențiale a venit la scurt timp după ce Partidul „România Românilor” a fost înregistrat oficial de Tribunalul București. Formațiunea a fost creată de Marian Vanghelie, împreună cu fostul primar PSD al Sectorului 1, Daniel Tudorache, și alți colaboratori, având ca scop declarat să-l facă pe Georgescu președinte al României.

Călin Georgescu, despre partidul conturat de Marian Vanghelie

Fostul candidat la prezidențiale susține că nu a înființat și nu conduce niciun partid politic și că orice grup sau formațiune care pretinde că îl susține o face în nume propriu, fără vreun angajament din partea sa.

„Aceste informații sunt 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒. Nu am înființat și nu conduc niciun partid politic. Orice grup sau formațiune care declară că mă susține o face în nume propriu și nu există niciun angajament sau coordonare din partea mea. Responsabilitatea mea rămâne, înainte de orice, față de români. PARTIDUL MEU ESTE POPORUL ROMÂN”, a fost mesajul lui.

Marian Vanghelie

Marian Vanghelie. Sursa Foto: Arhiva EVZ

Detalii despre partid

Partidul „România Românilor” a obținut personalitate juridică după decizia Tribunalului București și a fost înscris în Registrul Partidelor Politice.

Marian Vanghelie intenționează să coaguleze în jurul formațiunii toate partidele suveraniste, dar exclude colaborarea cu George Simion, pe care îl consideră un „trădător”.

Călin Georgescu, despre Nicușor Dan

Marți, la ieșirea din sediul poliției din Buftea, unde a semnat controlul judiciar, Călin Georgescu a făcut declarații publice și a recitat un fragment din celebra poezie pentru copii „Cățeluș cu părul creț”.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a comentat greșeala președintelui SUA, Donald Trump, care l-a numit „prim-ministru” pe Nicușor Dan. Georgescu a afirmat că nu a fost o eroare, ci o alegere deliberată, explicând că premierul este numit, nu ales.

El a mai spus că alegerile anticipate nu reprezintă o soluție, considerându-le „escrocherie a aceluiași sistem care a furat și a anulat alegerile”, și că încrederea și pacea socială pot fi restabilite doar prin reluarea turului doi.

Întrebat despre sesizarea AEP la Parchetul General privind campania lui Nicușor Dan, care a avut loc în aprilie 2025, Georgescu a recitat un fragment din poezia pentru copii „Cățeluș cu părul creț”.

