Update ora 17.30. Înalta Curte de Casație și Justiție a decis o nouă amânare în dosarul în care Călin Georgescu, Horațiu Potra și mai multe persoane apropiate acestuia sunt judecate pentru tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale. Cauza se află în continuare în faza de cameră preliminară, etapă în care sunt analizate aspectele ce țin de legalitatea procedurilor desfășurate în timpul urmăririi penale.

Judecătorii instanței supreme urmează să se pronunțe asupra rechizitoriului întocmit de Parchetul General și asupra modului în care au fost administrate probele din dosar. O decizie favorabilă validării actelor de urmărire penală ar permite continuarea procesului pe fond.

Magistrații au stabilit un nou termen pentru pronunțare, respectiv data de 19 iunie. Până atunci, dosarul rămâne în analiza completului de judecată, fără ca instanța să fi luat încă o hotărâre privind legalitatea trimiterii în judecată a inculpaților.

Înalta Curte de Casație și Justiție decide joi soarta dosarului Călin Georgescu – Horațiu Potra. Procesul ar putea începe pe fond, după această decizie.

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) va pronunța joi, 5 iunie 2026, o decizie importantă în dosarul penal care îi vizează pe Călin Georgescu, Horațiu Potra și alți 20 de inculpați. Magistrații instanței supreme urmează să stabilească dacă rechizitoriul Parchetului este legal și dacă procesul poate intra efectiv în etapa de judecată pe fond sau dacă dosarul trebuie retrimis la procurori.

Hotărârea ÎCCJ este definitivă și vine după ce pronunțarea a fost amânată de două ori. Anterior, Curtea de Apel București a decis, la începutul lunii aprilie 2026, că rechizitoriul întocmit de procurori respectă cerințele legale și că dosarul poate merge mai departe la judecată. Decizia a fost contestată cu recurs, iar Înalta Curte a analizat cauza în termenele din 4 iunie și anterioare.

Dosarul este unul dintre cele mai mediatizate și sensibile din ultimii ani, fiind legat direct de contextul politic tensionat creat după anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024 de către Curtea Constituțională.

Călin Georgescu este acuzat în principal de complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicare de informații false în formă continuată.

Horațiu Potra, cunoscut ca fost mercenar, este trimis în judecată pentru tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și nerespectarea regimului materiilor explozive.

Potrivit rechizitoriului Parchetului, după anularea scrutinului prezidențial, Călin Georgescu și Horațiu Potra s-ar fi întâlnit la o fermă din localitatea Ciolpani. Acolo, susțin procurorii, ar fi discutat și pus la punct un plan care presupunea mobilizarea unui grup de persoane cu pregătire militară în vederea infiltrării și deturnării manifestațiilor publice, cu scopul de a crea haos și a destabiliza ordinea publică.

Anchetatorii consideră că acțiunile inculpaților au reprezentat un pericol real la adresa securității naționale și a ordinii constituționale a statului român.

Dacă Înalta Curte va admite recursul și va permite începerea judecății pe fond, procesul va intra într-o etapă decisivă, cu audieri de martori, administrarea de probe și susținerile inculpaților. În caz contrar, dosarul va fi retrimis procurorilor pentru refacerea rechizitoriului.

Decizia de joi este așteptată cu maxim interes atât în mediul politic, cât și în societate, având în vedere profilul public al principalilor inculpați și miza ridicată a cauzei.