Călin Georgescu pleacă din țară imediat după ce i-a fost ridicat controlul judiciar

Călin Georgescu, care a scăpat recent de măsura controlului judiciar, poate părăsi țara în orice moment. Fostul candidat la prezidențiale ar urma să plece pentru tratament medical într-o clinică privată din Austria sau Germania.

Nu ar fi prima dată când fostul candidat ar apela la tratamente medicale în străinătate. În februarie 2025, el a fost operat la genunchi într-o clinică din Germania, deși în discursurile publice a criticat frecvent sistemele medicale occidentale și a susținut că medicina ar fi „bazată pe frică”.

„Cum poate să știe un doctor, om fiind, mai bine decât mine ce simt? Medicina a fost inventată pentru frică”, afirma acesta, într-o declarație anterioară.

Potrivit unor surse citate de Newsweek, acesta va apela la servicii medicale private, deoarece nu are asigurare de sănătate. Potrivit declarațiilor oficiale, el nu a raportat niciun venit în ultimii aproape doi ani, nici în România, nici în alt stat european. Întrebat anterior din ce trăiește, Georgescu a declarat: „Dumnezeu ne ține pe toți”, fără să ofere detalii despre sursele sale de finanțare.

Din noiembrie 2024, Georgescu nu mai încasează venituri de la Universitatea din Pitești, unde a fost lector. Fostul candidat la prezidențiale a solicitat concediu fără plată pentru nouă luni, iar în anul universitar 2025-2026 și-a suspendat complet activitatea didactică.

Georgescu a declarat că trăiește exclusiv din salariul de lector, însă veniturile sale oficiale au fost reduse. În perioada 2021-2024, salariile declarate au variat între câteva sute și câteva mii de lei pe lună, nivel care nu acoperă un trai ridicat sau tratamente medicale costisitoare în Occident. Ultimul venit declarat a fost în octombrie 2024, de 7.568 de lei, în timp ce soția sa, Cristela Georgescu, a câștigat 2.405 lei.

În ciuda veniturilor declarate reduse, acesta locuiește într-o vilă, conduce o mașină de lux și beneficiază de servicii de pază, potrivit unor investigații anterioare.

Tribunalul București a decis, vineri, pe data de 3 aprilie, ridicarea măsurii controlului judiciar impuse lui Georgescu în dosarul în care este acuzat de propagandă legionară. Decizia este definitivă.

„Mare este Numele Sfintei Treimi! Cu smerenie și recunoștință am trăit astăzi o mângâiere pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o în ajunul Sărbătorii Învierii lui Lazăr. Primim acest pas înainte ca pe o lucrare a lui Dumnezeu, nu ca pe o biruință omenească. O rază din bucuria Învierii celei de obște”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.