Cât timp mai poți beneficia de asigurarea medicală după ce rămâi fără loc de muncă

În contextul valului de concedieri din ultimele luni, mulți români trăiesc cu teama că vor rămâne fără job peste noapte. Dincolo de salariul pierdut, aceștia se gândesc și la pierderea calității de asigurat.

Persoanele cărora le încetează contractul de muncă, indiferent de motiv, inclusiv prin demisie, rămân asigurate pentru o perioadă limitată și pot continua să beneficieze de întregul pachet de servicii medicale decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS).

Conform Legii nr. 95/2006, cei care au realizat venituri din salarii și asimilate salariilor își pierd calitatea de asigurat la trei luni de la data încetării raporturilor de muncă. Pe durata acestei perioade, serviciile medicale sunt decontate integral de CNAS.

În situația în care o persoană constată că figurează ca neasigurată înainte de termen, se poate adresa Casei de Asigurări de Sănătate pentru clarificarea situației.

După expirarea celor trei luni, cei care doresc să își mențină calitatea de asigurat, dar nu mai sunt angajați și nu obțin venituri pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate, se pot asigura voluntar prin depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate persoanelor fizice (D212).

Regulile diferă însă pentru alte categorii de persoane. Cei care obțin venituri din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, chirii, investiții sau alte surse similare își mențin calitatea de asigurat doar dacă depun declarația unică și achită contribuția. În lipsa unei noi declarații pentru perioada următoare, calitatea de asigurat încetează la termenul legal de depunere.

Persoanele asigurate fără plata contribuției, cum sunt copiii până la 18 ani, tinerii între 18 și 26 de ani care sunt elevi, inclusiv absolvenții de liceu până la începerea anului universitar, șomerii sau cei aflați în concediu de creștere a copilului, își păstrează calitatea de asigurat încă o lună după ce nu mai se încadrează în aceste situații. În cazul studenților, perioada de menținere a calității de asigurat este de trei luni.

De asemenea, persoanele aflate în concediu de acomodare, cei ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 și beneficiarii venitului minim de incluziune își păstrează calitatea de asigurat pentru încă o lună după ce nu mai se încadrează în aceste categorii.