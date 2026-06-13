Sănătatea creierului poate fi îmbunătățită chiar și după 80 de ani

Sănătatea creierului poate fi îmbunătățită la orice vârstă, inclusiv la persoanele trecute de 80 de ani, arată un studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea Texas din Dallas. Analiza, desfășurată pe parcursul a trei ani și care a inclus aproape 4.000 de participanți, contrazice ideea că îmbătrânirea este însoțită inevitabil de pierderea capacităților cognitive, potrivit Science Daily.

Studiul a urmărit evoluția a 3.966 de adulți cu vârste cuprinse între 19 și 94 de ani, participanți în cadrul Proiectului BrainHealth.

Pe durata a trei ani, aceștia au realizat activități de antrenament mental care necesitau între cinci și 15 minute pe zi.

Cercetătorii au analizat modul în care aceste exerciții influențează sănătatea creierului și dacă îmbunătățirile sunt posibile indiferent de vârstă.

Pentru evaluarea rezultatelor, echipa de cercetare a utilizat BrainHealth Index (BHI), un instrument dezvoltat de Centrul pentru BrainHealth și introdus pentru prima dată într-un studiu pilot în 2021.

Indicele este conceput pentru a identifica atât progresul, cât și eventualul declin al sănătății creierului și analizează trei componente principale: claritatea gândirii, echilibrul emoțional și conexiunea cu oamenii și scopul personal.

„Indicele BrainHealth reunește aproximativ 20 de indicatori. Aceștia includ măsuri standard validate. Ele includ Indicele Calității Somnului din Pittsburgh și Chestionarul Fericirii din Oxford, precum și sarcini concepute la Centrul pentru BrainHealth, pentru a se concentra pe abilități de gândire mai complexe”, a declarat Lori Cook, autoarea corespondentă a studiului.

„Aceaste evaluări oferă informații despre sănătatea creierului individual și despre schimbarea acestuia în timp. Progresul este măsurat prin compararea rezultatelor cu scorurile anterioare ale participanților”, a adăugat aceasta.

Rezultatele studiului au arătat că schimbări pozitive au fost înregistrate inclusiv în cazul participanților care aveau peste 80 de ani. Potrivit autorilor, datele sugerează că sănătatea creierului poate fi îmbunătățită atât înainte de apariția unor probleme cognitive, cât și la vârste înaintate.

„Fiecare creier este la fel de unic ca o amprentă digitală și are potențial de creștere”, a spus Cook. „Acest studiu contestă narațiunea predominantă a declinului cognitiv inevitabil, sugerând în schimb că sănătatea creierului poate fi cultivată proactiv la orice vârstă”.

La aceeași concluzie a ajuns și Sandra Bond Chapman, autoarea principală a cercetării.

„Prea mult timp am funcționat sub noțiunea învechită că trebuie să așteptăm până când se întâmplă ceva rău cu creierul nostru înainte de a face ceva”, a declarat Sandra Bond Chapman. „Acest studiu ne amintește că creierul nostru nu este definit de vârstă. El este definit de posibilități”.

Una dintre concluziile importante ale cercetării este că persoanele care au pornit cu cele mai reduse scoruri în cadrul BrainHealth Index au înregistrat cele mai mari îmbunătățiri pe parcursul studiului.

„Cei care încep de la cel mai scăzut nivel par să aibă cele mai mari oportunități de creștere. Este posibil să vină cu mai multe preocupări preexistente”, a spus Cook. „Prin urmare, este posibil să fie mai motivați să investească timpul necesar pentru a vedea un potențial de creștere mai mare. Dar este demn de remarcat faptul că am observat o creștere măsurabilă chiar și la cei care intră ca persoane cu performanțe ridicate”, a adăugat cercetătoarea.

Autorii studiului au constatat că implicarea constantă a participanților a fost cel mai important factor asociat cu progresul. În schimb, vârsta, sexul sau nivelul de educație nu au influențat în mod decisiv apariția schimbărilor pozitive.

Proiectul BrainHealth continuă în prezent prin noi cercetări și evaluări. În cadrul acestuia, aproximativ 400 de participanți din zona Dallas au efectuat peste 1.200 de scanări cerebrale, datele urmând să fie utilizate pentru identificarea mecanismelor asociate schimbărilor observate în sănătatea creierului.

„Acest set unic de date imagistice oferă o oportunitate de a analiza metricile neuronale asociate cu BHI. Ele ne oferă capacitatea de a utiliza imagistica cerebrală periodică. Aceasta ne ajută pentru a explora potențialele mecanisme cerebrale asociate cu schimbările în sănătatea creierului în timp”, a concluzionat Cook.