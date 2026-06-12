Familia Regală a Norvegiei se confruntă în 2026 cu una dintre cele mai complicate perioade din ultimele decenii, după ce mai mulți membri seniori au avut probleme medicale care au redus semnificativ activitatea publică a monarhiei.

Situația îi vizează pe Regele Harald, Regina Sonja, Prințesa moștenitoare Mette-Marit și Prințesa Astrid. Evoluția stării lor de sănătate a generat o atenție sporită din partea presei norvegiene și a opiniei publice, într-un moment în care rolul instituției monarhice rămâne unul important în societatea norvegiană.

La vârsta de 89 de ani, Regele Harald continuă să se confrunte cu provocări medicale asociate vârstei înaintate.

În februarie 2026, monarhul a fost internat în timpul unei vacanțe petrecute în Tenerife, după ce a suferit o infecție și un episod de deshidratare, potrivit Evenimentul Zilei (EVZ).

Problemele de sănătate din ultimii ani au inclus intervenții medicale și monitorizare cardiacă permanentă. Din acest motiv, agenda publică a regelui a fost adaptată pentru a ține cont de recomandările medicilor.

Regina Sonja, în vârstă de 88 de ani, a avut la rândul său mai multe episoade medicale care au necesitat îngrijiri de specialitate.

Palatul Regal a anunțat în mai 2026 că regina urmează tratament și are nevoie de o perioadă de recuperare, ceea ce a determinat anularea unor angajamente oficiale programate în perioada următoare.

Potrivit EVZ, cea mai complexă situație medicală din familia regală este cea a Prințesei moștenitoare Mette-Marit.

Diagnosticată în 2018 cu fibroză pulmonară cronică, aceasta și-a redus treptat activitățile publice în ultimii ani. Boala afectează capacitatea plămânilor de a funcționa normal și necesită monitorizare permanentă.

Starea sa de sănătate a fost urmărită îndeaproape atât de autorități, cât și de populația norvegiană, în contextul rolului important pe care îl are în viitorul monarhiei.

Prințesa Astrid, sora Regelui Harald, are 94 de ani și nu mai participă de o perioadă îndelungată la evenimente oficiale.

Palatul Regal oferă rareori detalii despre starea sa de sănătate, însă retragerea aproape completă din viața publică reflectă limitările asociate vârstei înaintate.

În acest context, Prințul moștenitor Haakon a preluat o parte importantă a responsabilităților publice ale familiei regale.

Rolul său a devenit și mai vizibil pe fondul problemelor medicale care afectează generația actuală a monarhiei.

Observatorii scenei publice norvegiene consideră că prințul reprezintă principalul factor de continuitate și stabilitate pentru instituția regală în această perioadă.