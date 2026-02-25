Regele Harald al Norvegiei, internat de urgență într-un spital din Tenerife
- Iulia Moise
- 25 februarie 2026, 07:14
Regele Harald al Norvegiei a fost transportat la spital marți, în timpul unei vacanțe în Spania. Anunțul a fost făcut de Palatul Regal norvegian, care a precizat că monarhul suferă de o infecție și deshidratare. Potrivit comunicatului oficial, starea suveranului este bună, potrivit Reuters.
Regele Harald internat în timpul vacanței
Regele Harald al Norvegiei, în vârstă de 89 de ani, se afla într-o vacanță privată alături de soția sa, Regina Sonja, pe insula spaniolă Tenerife, atunci când a fost necesară intervenția medicală.
Într-un comunicat transmis presei, Palatul Regal a informat că regele a fost internat din cauza unei infecții și a deshidratării. Instituția a precizat că suveranul „se află în stare bună”, fără a oferi detalii suplimentare despre durata spitalizării.
Regele Harald se afla în Spania într-un context privat, iar autoritățile norvegiene nu au indicat că ar fi existat complicații majore. Comunicatul oficial a subliniat că situația este monitorizată de echipele medicale locale.
Mesajul premierului Norvegiei
Prim-ministrul Norvegiei, Jonas Gahr Stoere, a transmis un mesaj public referitor la starea de sănătate a monarhului. Declarația a fost făcută în timpul unei vizite oficiale în Ucraina.
„Îi doresc regelui nostru o recuperare rapidă”, a afirmat premierul într-o intervenție pentru postul public norvegian NRK.
Mesajul șefului guvernului vine în contextul în care Regele Harald ocupă o poziție simbolică importantă în statul norvegian, având un rol ceremonial în viața politică și instituțională a țării.
Medicul personal al regelui Harald, trimis în Spania
Palatul Regal a mai anunțat că medicul personal al suveranului urmează să se deplaseze în Tenerife. Acesta va colabora cu serviciile medicale spaniole implicate în îngrijirea regelui.
Potrivit instituției, decizia a fost luată pentru a asigura continuitatea supravegherii medicale și pentru a sprijini echipele locale de sănătate.
Istoricul medical recent al regelui
Regele Harald este considerat cel mai vârstnic monarh în viață din Europa. De-a lungul ultimilor ani, acesta a avut mai multe episoade medicale care au necesitat intervenții specializate.
În 2024, suveranul a fost internat în timpul unei vacanțe în Malaysia, tot din cauza unei infecții. Atunci, medicii i-au implantat un stimulator cardiac temporar. Ulterior, Harald a fost transferat în Norvegia, unde i-a fost montat un dispozitiv permanent.
Regele Harald este șeful statului norvegian din 1991, funcție cu caracter în principal ceremonial. Palatul Regal nu a indicat dacă actualul episod medical va afecta programul public al monarhului în perioada următoare.
