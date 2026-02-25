Regele Harald al Norvegiei, internat de urgență într-un spital din Tenerife

Regele Harald al Norvegiei a fost transportat la spital marți, în timpul unei vacanțe în Spania. Anunțul a fost făcut de Palatul Regal norvegian, care a precizat că monarhul suferă de o infecție și deshidratare. Potrivit comunicatului oficial, starea suveranului este bună, potrivit Reuters.

Regele Harald al Norvegiei, în vârstă de 89 de ani, se afla într-o vacanță privată alături de soția sa, Regina Sonja, pe insula spaniolă Tenerife, atunci când a fost necesară intervenția medicală.

Într-un comunicat transmis presei, Palatul Regal a informat că regele a fost internat din cauza unei infecții și a deshidratării. Instituția a precizat că suveranul „se află în stare bună”, fără a oferi detalii suplimentare despre durata spitalizării.

Regele Harald se afla în Spania într-un context privat, iar autoritățile norvegiene nu au indicat că ar fi existat complicații majore. Comunicatul oficial a subliniat că situația este monitorizată de echipele medicale locale.

Prim-ministrul Norvegiei, Jonas Gahr Stoere, a transmis un mesaj public referitor la starea de sănătate a monarhului. Declarația a fost făcută în timpul unei vizite oficiale în Ucraina.

„Îi doresc regelui nostru o recuperare rapidă”, a afirmat premierul într-o intervenție pentru postul public norvegian NRK.

Mesajul șefului guvernului vine în contextul în care Regele Harald ocupă o poziție simbolică importantă în statul norvegian, având un rol ceremonial în viața politică și instituțională a țării.

Palatul Regal a mai anunțat că medicul personal al suveranului urmează să se deplaseze în Tenerife. Acesta va colabora cu serviciile medicale spaniole implicate în îngrijirea regelui.

Potrivit instituției, decizia a fost luată pentru a asigura continuitatea supravegherii medicale și pentru a sprijini echipele locale de sănătate.

Regele Harald este considerat cel mai vârstnic monarh în viață din Europa. De-a lungul ultimilor ani, acesta a avut mai multe episoade medicale care au necesitat intervenții specializate.

În 2024, suveranul a fost internat în timpul unei vacanțe în Malaysia, tot din cauza unei infecții. Atunci, medicii i-au implantat un stimulator cardiac temporar. Ulterior, Harald a fost transferat în Norvegia, unde i-a fost montat un dispozitiv permanent.

Regele Harald este șeful statului norvegian din 1991, funcție cu caracter în principal ceremonial. Palatul Regal nu a indicat dacă actualul episod medical va afecta programul public al monarhului în perioada următoare.