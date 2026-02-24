Câți bani sunt necesari pentru o lună de trai în Spania, potrivit unui român stabilit acolo 

Un român stabilit în Spania a explicat, într-un clip postat online, care ar fi suma necesară pentru a trăi o lună în sudul țării. Totuși, mai mulți comentatori l-au contrazis și au susținut că, în realitate, costurile sunt mai ridicate decât cele prezentate de acesta.

Mihai, un român stabilit în Spania, a prezentat cât costă traiul în această țară. El a detaliat prețurile pentru chirii, utilități, abonamente de transport și alimente. Potrivit acestuia, cea mai mare cheltuială este chiria, un apartament decent ajungând la aproximativ 700 de euro pe lună, iar suma crește dacă locuința se află într-o zonă mai bună sau aproape de mare.

„Pe chirie se duc cei mai mulți bani. Un apartament ok poate să coste până la 700 de euro lunar. O garsonieră mai bună poate să coste până la 500 de euro lunar. Dacă cumva vrei un bloc mai nou sau o zonă mai bună sau mai aproape de mare, un apartament ar putea să coste chiar și 800, poate 900 de euro în fiecare lună. Pe lângă toate astea, agențiile cer o lună de depozit și comision”, a spus acesta.

Românul a explicat, totodată, la ce nivel ajung facturile lunare. „La factura de curent, vara o să plătești mai mult, asta dacă folosești aerul condiționat pentru că o să-ți trebuiască aici. Poți să plătești între 90 și 120 de euro doar pentru factura de curent. Iarna, dacă ți-e frig și folosești aparatură electrică ca să te încălzești, poți să ajungi la 70-80 de euro lejer pentru factura de curent”, a afirmat acesta.

În ceea ce privește mâncarea, Mihai a explicat că un buget de 50 de euro este suficient pentru a acoperi cheltuielile pentru o săptămână. „Un coș normal la Mercadona poate să coste până la 50 de euro pe săptămână, asta dacă consumi mâncare în cantitate să spunem normală. Dacă mănânci afară, o cafea costă între 1 euro și 40 sau și 50 de cenți până la 2 euro, un sandwich între 3 și 4 euro, iar meniul zilei costă între 10 și 15 euro. Asta duce la un total lunar între 200 și 300 de euro, dar asta bineînțeles că depinde de fiecare”, a detaliat acesta.

Transportul în comun are tarife ridicate, însă costurile devin mai avantajoase pentru cei care aleg abonamente.

„O călătorie normală cu autobuzul costă 1,40 euro, dar ai posibilitatea să îți faci un card pe care să îl încarci cu 5-10 euro, iar prețul pentru o călătorie ajunge la 40-50 de cenți maxim. Benzina așa cum știm cu toți este între 1.40 și 1.60 euro, ceea ce înseamnă că o lună de condus normal poate să varieze între 80 și 120 de euro. Taxi-urile sunt puțin cam scumpe, numai că distanțele par să fie mai scurte, cumva se leagă, adică nu plătești foarte mult pe taxi”, a mai explicat românul.

Potrivit românului stabilit în Spania, costul pentru o lună de internet și telefonie mobilă se situează între 10 și 15 euro, în funcție de opțiunea aleasă. Pentru internetul fix de acasă, suma variază între 20 și 35 de euro pe lună.

„Am trecut aici pe listă și niște cheltuieli ascunse. De exemplu medicul privat care costă între 30 și 50 de euro pentru o consultație, analizele între 50 și 200 de euro, apa care vine odată la 2 luni sau la 3 luni, nu știu exact, care este între 20 și 30 de euro, gunoiul care vine între 10 și 15 euro, iar bineînțeles consumabile în casă între 30 și 60 de euro”, a mai spus acesta.

Conform estimărilor sale, un buget cuprins între 1.000 și 1.200 de euro ar acoperi cheltuielile pentru un trai decent, timp de o lună, în sudul Spaniei.

„Ca să trăiești în sudul Spaniei fără stres îți trebuie un minim de 1000-1200 de euro pe lună. Dacă vrei confort, liniște și să nu stai să numeri fiecare cent, îți trebuie undeva la 1400 de euro lunar pentru o singură persoană. Atât costă Spania reală”, a concluzionat acesta.

Totuși, numeroși români au reacționat în comentarii și au susținut că sumele prezentate de Mihai nu reflectă în totalitate realitatea, iar costurile ar fi, în fapt, mai ridicate. „Punctul 1: nu pana la 700 de euro, de la 700 în sus. Punctul 2: 50 de euro pe mâncare? Lejer 150 de euro. Punctul 3: o cafea în Murcia este 2.50 euro. Punctul 4: motorina sare de 1.80 euro, internet pe luna de la Digi 50 de euro. Punctul 5: ca să trăiești în sudul Spaniei fără stes îți trebuie undeva la 2500 de euro”, este unul dintre comentariile lăsate la videoclip.