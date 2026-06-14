Alexandru Muraru: „Preşedintele a rupt astăzi definitiv relaţiile cu PNL”

Deputatul PNL Alexandru Muraru consideră că desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier a fost făcută fără consultarea conducerii liberale și reprezintă un atac la adresa partidului. Liderul PNL Iași afirmă că președintele Nicușor Dan încearcă să provoace o ruptură în interiorul formațiunii și susține că decizia nu a fost discutată în întâlnirile avute anterior cu șeful statului.

Liderul liberal susține că decizia anunțată la Palatul Cotroceni nu a fost discutată cu reprezentanții partidului și nu face parte din scenariile analizate anterior.

”Domnul Nicuşor Dan întoarce armele împotriva PNL, pentru iresponsabilitatea PSD. Propunerea de premier venită în această dimineaţă din partea preşedintelui României este inacceptabilă, nesustenabilă, şi este un atac îndreptat împotriva Partidului Naţional Liberal”, spune liderul PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru.

Acesta afirmă că desemnarea lui Adrian Veștea urmărește destabilizarea partidului : ”Este vorba de o mişcare vicleană din partea lui Nicuşor Dan, având un obiectiv clar de destabilizare internă”.

Muraru a criticat implicarea președintelui în ceea ce consideră a fi probleme interne ale unei formațiuni politice.

”Preşedintele a rupt astăzi definitiv relaţiile cu partidul pro european cu cea mai mare cotă de încredere din partea românilor şi cu cea mai mare vocaţie si tradiţie democratică din România. Implicarea unui preşedinte în viaţa internă a unui partid este profund neconstituţională, este nedemocratică şi este o încercare de deturnare a procedurilor şi mecanismelor interne”, subliniază Muraru.

Deputatul PNL afirmă că în discuțiile purtate anterior cu Nicușor Dan nu a fost prezentată o astfel de variantă pentru funcția de premier.

”Alexandru Muraru menţionează că au avut consultări înainte cu domnul Nicuşor Dan iar scenariul pus în aplicare astăzi de acesta nu face parte din discuţiile avute.

Niciun preşedinte după '89 nu am făcut aşa ceva!”, menţionează Muraru.

Liderul PNL Iași susține că desemnarea lui Adrian Veștea are loc în contextul crizei politice generate de căderea guvernului și afirmă că liberalii nu trebuie să suporte costurile acestei situații.

”De ce este dator PNL să salveze o situaţie creată artificial de către PSD şi extremiştii de la AUR? Nu doar că Preşedintele României a asistat spectator la tensiunile din fosta coaliţie şi a aşteptat pasiv ziua moţiunii, dar s-a apucat să certe partidele din fosta coaliţie, implicit PNL, pentru că s-a ajuns aici. Astăzi, domnul Nicuşor Dan atentează la integritatea PNL, încercând să rupă bucăţi din el şi să-l pună în braţele PSD. Preşedintele Ilie Bolojan nu a fost informat de această decizie şi nicio persoană din PNL nu poate aspira la poziţia de premier fără susţinerea partidului şi a conducerii acestuia”, precizează deputatul PNL.

Declarațiile lui Alexandru Muraru apar la câteva ore după ce Nicușor Dan a anunțat că Eugen Tomac și-a depus mandatul de premier desemnat, iar în locul acestuia l-a nominalizat pe Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru.