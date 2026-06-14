Președintele Nicușor Dan a anunțat duminică dimineață că l-a desemnat pe liberalul Adrian Veștea pentru formarea unui nou Guvern, după ce europarlamentarul Eugen Tomac și-a depus mandatul.

Mutarea vine într-un moment de maximă intensitate pe scena publică, în contextul în care negocierile pentru configurarea noului Executiv intraseră într-un blocaj după retragerea precedentului premier desemnat.

0Anunțul de duminică dimineață modifică radical calculele politice din ultimele săptămâni. Președintele Nicușor Dan a optat pentru o figură cu o vastă experiență în administrația locală și centrală, mizând pe un profil de negociator capabil să strângă o majoritate parlamentară stabilă.

Decizia șefului statului a fost luată după ce europarlamentarul Eugen Tomac și-a depus mandatul, cedând presiunilor sau lipsei de susținere necesare pentru validarea echipei guvernamentale. În acest context, nominalizarea lui Adrian Veștea reprezintă o încercare de a debloca criza politică actuală.

Adrian Veștea are 52 de ani și face parte din conducerea PNL, fiind prim-vicepreședinte al partidului condus de premierul demis Ilie Bolojan. El aduce la masa negocierilor o experiență politică și o cunoaștere a realităților administrative din România.

În plan central, liberalul nu este un nume nou. El a fost ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în Guvernul Ciolacu, poziție din care a gestionat proiecte majore de infrastructură locală și fonduri destinate comunităților din întreaga țară.

La ora actuală, Adrian Veștea este președintele Consiliului Judeţean Braşov, instituție pe care a mai condus-o în trecut, fiind acum la al treilea mandat. Traseul său administrativ a început însă mult mai devreme, el fiind primar al oraşului Râşnov în perioada 2004-2016, interval în care localitatea a cunoscut o dezvoltare turistică semnificativă.

Dincolo de cariera politică și administrativă, noul premier desemnat are o pregătire axată pe zona economică și de management public. A urmat cursurile Universității George Barițiu din Brașov și a obținut licența Contabilitate și informatică de gestiune la Academia de Studii Economice București, potrivit CV-ului său.

Ulterior, liberalul și-a completat studiile pentru a răspunde cerințelor din administrație. Are un master în Managementul administrației publice în procesul integrării europene obținut la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu. De asemenea, este certificat ca expert contabil, un atu în perspectiva gestionării bugetului național și a marilor probleme economice cu care se confruntă România.