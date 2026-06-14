Răsturnare de situație pe scena politică, duminică dimineață. După ce Eugen Tomac și-a depus mandatul, președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru. Decizia vine în plin proces de negocieri pentru formarea noului Executiv, după ce tentativa lui Tomac de a obține susținerea partidelor a eșuat.

Președintele Nicușor Dan a anunțat, de la Palatul Cotroceni, că Eugen Tomac a renunțat la mandatul de premier desemnat și că noua propunere pentru conducerea Guvernului este Adrian Veștea.

„Domnul Eugen Tomac și-a depus mandatul în această dimineață. În aceste condiții, îl desemnez prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. Domnul Adrian Veștea a parcurs toate etapele administrative a fost un primar de succes, a fost un președinte de consiliu județean, de succes, a fost un ministru de succes, este o persoană care a atras fonduri europene, preocupată de dezvoltare, de exemplu a dezvoltat aeroportul din Brașov, e o persoană categoric pro-occidentală, o persoană cu valori, o persoană de dialog și, nu în ultimul rând, o persoană care a lucrat mult timp cu bugete și are responsabilitatea bugetelor, deci sunt convins că domnia sa se va achita cu succes de această sarcină”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului a ținut să îi mulțumească lui Eugen Tomac pentru implicarea din ultimele zile și a transmis că retragerea acestuia nu a fost rezultatul unei lipse de asumare.

„Vreau să îi mulțumesc lui Eugen Tomac pentru seriorizatea de care a dat dovadă, pentru asumare și responsabilitate. Și vreau să spun că nici domnul Tomac, nici eu nu ne-am jucat cu guvernarea. Am mers în această direcție în urma consultării cu partidele politice, în acest moment însă este clar că o soluție politică este cea potrivită. Și vreau să le mulțumes de asemenea tuturor celor care erau potriviți să facă parte din Guvern. Oameni cu pregătire solidă care au avut curajul să își lase parcursul profesional pentru a veni în slujba cetățenilor”, a afirmat președintele.

La scurt timp după anunțul făcut de președinte, Adrian Veștea a declarat că acceptă mandatul într-un context complicat pentru scena politică și administrativă din România.

„Vă mulțumesc domnule președinte pentru încrederea acordată! Îmi asum această responsabilitate într-un moment de criză politică. Cunosc bine statul român și știu, de la firul ierbii, care sunt așteptările oamenilor, care sunt problemele cu care se confruntă și ce trebuie făcut. Vin după un parcurs de 30 de ani în PNL. Am toată convingerea că în cel mai scurt timp vom forma o echipă cu susținere solidă în parlament”, a spus Adrian Veștea. ”Îmi doresc un guvern politic care să-şi asume reforme reale şi care să menţină România pe direcţia pro-occidentală. Noi suntem a şasea ţară din Europa şi trebuie să punem un accent major pe dezvoltare, ceea ce voi face din prima zi. De asemenea, voi avea o politică axată pe priorităţi ce ţin de urgenţele României, precum finalizarea proiectelor din PNRR, accederea în OCDE şi operacionalizarea programului SAFE pentru a ne consolida securitatea”, a anunţat Veştea. ”Siguranţa românilor şi bunăstarea lor sunt obiectivele mele. Plec la drum cu gândul la toţi primarii din această ţară cu care am lucrat, cu gândul la toţi românii pe care doresc să-i servesc cu loialitate şi responsabilitate. Sunt deschis să discut cu formaţiunile politice, democratice, pro-occidentale, din Parlamentul României”, a mai afirmat el.

Desemnarea sa marchează începutul unei noi încercări de formare a majorității parlamentare și de obținere a votului de învestitură pentru viitorul Cabinet.

În intervenția sa, Eugen Tomac a declarat că a încercat să obțină sprijinul formațiunilor politice pentru formarea Guvernului, însă negocierile nu au produs rezultatul așteptat.

„Multumesc pentru increderea acordata, am plecat la drum cu convingerea ca pot convinge partidele. Am fost sincer, oinest, deschis spre orice compromis rezonabil care sa ofere rapid tarii in guvernn. Nu am gasit aceasta atitudine din partea tuturor partidelor. Regret ca nu am putut convinge, dar am speranta ca ceea ce urmeaza este ceea ce e bine pentru Romania. Va multumesc si ii urez mult succes premierului desemnat”, a declarat Eugen Tomac.

Retragerea lui Tomac și desemnarea lui Adrian Veștea reprezintă cea mai importantă schimbare politică a ultimelor zile și redeschide negocierile pentru formarea noului Guvern, într-un moment în care presiunea pentru instalarea rapidă a unui Executiv este tot mai mare.