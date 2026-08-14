Orașul bulgar Burgas a fost ales pentru a găzdui ediția din 2027 a Concursului Muzical Eurovision, după o competiție în care s-au înscris Sofia, Plovdiv, Varna și Burgas. Decizia a fost salutată de conducerea Eurovision, care consideră că orașul de la Marea Neagră poate oferi concursului o identitate locală puternică.

Martin Green, directorul Eurovision, a declarat că Burgas dispune de infrastructura necesară pentru un eveniment de asemenea amploare și a apreciat caracterul cultural și muzical al orașului.

Potrivit acestuia, organizatorii își doresc ca ediția de anul viitor să păstreze elementele consacrate ale competiției, dar să integreze și particularitățile Bulgariei. Green a vorbit despre o ediție care să creeze „un adevărat spirit bulgăresc” și să transforme Eurovision într-o sărbătoare în care muzica să aibă rolul principal.

Directorul Eurovision le-a mulțumit și celorlalte orașe care au participat la selecție, menționând eforturile depuse pentru găzduirea primei ediții a concursului organizate pe teritoriul Bulgariei.

Primarul orașului Burgas, Dimitar Nikolov, a transmis că desemnarea orașului trebuie privită dincolo de disputele politice. El le-a mulțumit omologilor săi din Sofia, Plovdiv și Varna – Vasil Terziev, Kostadin Dimitrov și Blagomir Kotsev – pentru felicitări și colaborare.

Nikolov a insistat că selecția ar fi fost făcută pe baza unor criterii internaționale, fără considerente politice. Totodată, el a respins ideea ca primarii orașelor care au pierdut competiția să fie atacați în urma deciziei.

Reacția sa a venit după ce Tsvetomir Petrov, președintele Consiliului Municipal Sofia, a criticat alegerea Burgasului și a sugerat că rezultatul ar putea avea legătură cu configurația politică a administrației capitalei.

Primarul Burgasului a precizat și că celelalte orașe candidate nu vor fi excluse din programul Eurovision. Sunt avute în vedere evenimente organizate în diferite zone ale Bulgariei, astfel încât concursul să fie prezentat ca un proiect național.

„Burgas nu este Bulgaria, noi toți suntem Bulgaria”, a transmis Nikolov, după anunțarea deciziei.

Vestea a fost întâmpinată cu entuziasm în oraș. În centrul Burgasului a fost difuzată piesa „Bangaranga”, interpretată de DARA, cântecul care i-a adus Bulgariei victoria la Eurovision în acest an.

Mai mulți viceprimari și numeroși angajați ai administrației locale s-au strâns în fața primăriei, unde au sărbătorit desemnarea orașului prin aplauze și dans. Unii dintre reprezentanții administrației purtau deja tricouri inscripționate cu Eurovision și numele Burgas.

Ediția din 2027 este programată pentru luna mai. Orașul de la Marea Neagră se pregătește să primească delegații, concurenți și fani din Europa și din afara continentului.

Organizatorii vor ca evenimentul să reflecte atât personalitatea Burgasului, cât și diversitatea culturală a Bulgariei, transformând Eurovision 2027 într-o manifestare care să depășească granițele orașului-gazdă.