România va participa la Eurovision Song Contest 2027, programat în luna mai, în Bulgaria, după ce Consiliul de Administrație al Televiziunii Române a aprobat miercuri, 22 iulie, înscrierea în competiție. Decizia vine după locul al treilea obținut de Alexandra Căpitănescu la ediția din 2026 și depinde de alocarea fondurilor necesare în bugetul de anul viitor.

Consiliul de Administrație al Televiziunii Române a aprobat participarea României la Eurovision Song Contest 2027. Hotărârea a fost adoptată în ședința din 22 iulie, iar înscrierea țării în competiție este condiționată de asigurarea bugetului necesar pentru proiect în anul viitor. Ediția din 2027 va marca cea de-a 25-a participare a României la concursul muzical organizat de Uniunea Europeană de Radio și Televiziune.

România a încheiat ediția din acest an pe locul al treilea, unul dintre cele mai bune rezultate din istoria participărilor sale la Eurovision. Alexandra Căpitănescu a reprezentat țara cu piesa „Choke Me” și a obținut 296 de puncte în marea finală.

Clasarea pe podium a readus România în prim-planul competiției și a stat la baza deciziei de a începe din timp pregătirile pentru ediția următoare. Potrivit comunicatului, aprobarea participării încă din această etapă le permite organizatorilor să stabilească un calendar clar pentru desfășurarea proiectului. Televiziunea Română urmărește organizarea unei selecții naționale competitive și atragerea unui număr cât mai mare de artiști și profesioniști din industria muzicală.

Compozitorii, textierii, producătorii și interpreții vor avea astfel mai mult timp la dispoziție pentru înscriere și pregătire. Obiectivul este ca viitorul reprezentant al României să beneficieze de o perioadă suficientă pentru pregătirea participării la concursul internațional.

Interesul pentru Selecția Națională a fost ridicat și la ediția din acest an. În concursul organizat pentru alegerea reprezentantului României au fost înscrise 101 piese. Proiectul Eurovision 2026 a generat peste 21.500 de mențiuni în presa din România și în mediul online, potrivit unei analize media citate în comunicatul Televiziunii Române.

Rezultatul obținut de Alexandra Căpitănescu a crescut vizibilitatea participării României și a readus competiția în atenția publicului.

Cea de-a 71-a ediție a Eurovision Song Contest este programată să se desfășoare în luna mai 2027, în Bulgaria. Concursul este unul dintre cele mai urmărite evenimente muzicale televizate din lume și ajunge anual la o audiență estimată la peste 160 de milioane de telespectatori.

Eurovision este transmis în statele europene, dar și în alte regiuni ale lumii, inclusiv în Australia. Pentru România, participarea din 2027 va veni după clasarea pe podium obținută în acest an și va urmări menținerea artiștilor români pe una dintre cele mai importante scene muzicale internaționale.