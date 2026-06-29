Peste 120.000 de candidați au susținut luni proba scrisă la Limba și literatura română din cadrul examenului național de Bacalaureat (BAC) 2026, în timp ce Ministerul Educației a decis amânarea cu o zi a probei obligatorii a profilului, pe fondul avertizărilor de caniculă extremă emise de Administrația Națională de Meteorologie.

Potrivit datelor oficiale comunicate de Ministerul Educației și Cercetării, la prima probă scrisă au fost prezenți 120.119 candidați din totalul celor 122.319 înscriși, ceea ce înseamnă o rată de participare de 98,2%.

În același timp, 2.178 de candidați nu s-au prezentat la examen, iar alți 22 au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă, conform regulamentului de organizare a examenului național de Bacalaureat.

Ministerul Educației a anunțat că proba obligatorie a profilului, la Matematică sau Istorie, programată inițial pentru marți, va avea loc miercuri, în urma unei decizii excepționale adoptate din cauza valului de căldură care afectează aproape întreaga țară.

Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, care a precizat că hotărârea a fost luată după analizarea prognozelor furnizate de Administrația Națională de Meteorologie și în urma consultărilor cu persoanele implicate în organizarea examenului.

„În urma analizei situației prezente și a prognozei oferite de Administrația Națională de Meteorologie, precum și a consultărilor cu colegi implicați în organizarea examenului de Bacalaureat, la nivelul Ministerului Educației și Cercetării s-a decis amânarea cu o zi a probei scrise la disciplina obligatorie a profilului – Matematică/Istorie – din cadrul examenului național de Bacalaureat”, a transmis ministrul pe pagina sa de Facebook.

Ministerul Educației a subliniat că modificarea are un caracter punctual și afectează exclusiv proba obligatorie a profilului. Restul calendarului examenului de Bacalaureat rămâne nemodificat, astfel încât desfășurarea sesiunii și publicarea rezultatelor să nu fie întârziate.

Autoritățile susțin că măsura urmărește reducerea impactului asupra absolvenților și menținerea calendarului stabilit pentru etapele următoare ale examenului.

Potrivit ministrului Mihai Dimian, decizia a fost luată având în vedere condițiile meteorologice extreme prognozate pentru începutul săptămânii.

„Această decizie are un caracter excepțional și a fost luată având ca prioritate protejarea sănătății elevilor, a profesorilor și a întregului personal implicat în organizarea examenului, precum și pentru asigurarea unor condiții mai bune de examinare, în contextul dat. Le mulțumim elevilor, părinților, profesorilor și tuturor celor implicați pentru înțelegere”, a transmis oficialul.

Decizia Ministerului vine în contextul în care Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizări de temperaturi extreme valabile în intervalul 29 iunie, ora 10:00 – 1 iulie, ora 10:00.

Meteorologii au instituit cod roșu de temperaturi extreme, nopți tropicale și disconfort termic deosebit de accentuat pentru Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei.

În același interval este în vigoare un cod portocaliu de val de căldură intens, caniculă și disconfort termic accentuat pentru Dobrogea și jumătatea estică a Munteniei.

Autoritățile avertizează că temperaturile foarte ridicate pot afecta desfășurarea activităților în aer liber și recomandă populației să evite expunerea prelungită la soare în orele de vârf.

În ciuda temperaturilor ridicate, prima probă scrisă a examenului de Bacalaureat s-a desfășurat fără incidente majore la nivel național.

Rata de participare de 98,2% indică o prezență ridicată în centrele de examen, iar numărul candidaților eliminați pentru tentativă de fraudă a fost redus raportat la numărul total al participanților.

Amânarea probei obligatorii a profilului reprezintă o măsură excepțională, motivată exclusiv de condițiile meteorologice severe. Ministerul Educației a precizat că toate celelalte etape ale examenului național de Bacalaureat se vor desfășura conform calendarului stabilit.