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Eroare la Bacalaureat. Elevii ar fi primit un subiect incomplet

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Eroare la Bacalaureat. Elevii ar fi primit un subiect incompletelevi / sursa foto: dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Elevii care au susținut astăzi proba la Limba Română s-ar fi confruntat cu o problemă încă de la intrarea în sala de examen. Conform informațiilor vehiculate în spațiul public, aceștia ar fi primit un subiect incomplet. Astfel, aceștia ar fi fost nevoiți să ceară detalii pentru a rezolva cerința. Conform Ministerului Educației, peste 130.000 de absolvenți susțin examenul în această perioadă

Bacalaureat 2026. Primele informații despre subiectele la Limba română. Ce au avut de rezolvat elevii la Subiectul al III-lea

Au apărut primele informații despre subiectele primite de absolvenți la proba scrisă de Limba și literatura română din cadrul examenului de Bacalaureat 2026.

Elevii de la profilul real ar fi avut de redactat un eseu pornind de la o poezie semnată de George Bacovia, în timp ce candidații de la profilul uman au primit o cerință bazată pe opera poetică a lui Tudor Arghezi.

Cum sunt structurate subiectele

Proba de Limba și literatura română este alcătuită din trei subiecte, iar timpul de lucru este de trei ore din momentul distribuirii variantelor de examen.

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Primul subiect pornește de la un text la prima vedere și urmărește evaluarea capacității de înțelegere și interpretare a textului, dar și redactarea unui text argumentativ.

Subiectul al II-lea verifică modul în care elevii analizează un text și folosesc noțiuni de teorie literară.

Diferențele între profiluri apar la Subiectul al III-lea, care valorează 30 de puncte. Candidații trebuie să redacteze un eseu de minimum 400 de cuvinte pe baza unei opere sau a unui autor studiat în liceu, cerința fiind adaptată profilului absolvit.

Ce subiecte au avut candidații anul trecut

La sesiunea de Bacalaureat din 2025, elevii de la profilul uman au redactat un eseu despre relația dintre două personaje dintr-un text narativ studiat, având de ales între opere de Ion Creangă și Ioan Slavici.

La profilul real, cerința a vizat prezentarea particularităților de construcție a unui personaj dintr-un text narativ aparținând unuia dintre aceiași doi autori.

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