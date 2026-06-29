Examenul de Bacalaureat începe luni, 29 iunie, cu proba scrisă la Limba și literatura română. Ministerul Educației a stabilit regulile de desfășurare și condițiile pe care absolvenții de liceu trebuie să le îndeplinească pentru a promova examenul maturității.

Absolvenții de liceu intră în această săptămână în cea mai importantă etapă a examenului de Bacalaureat. Probele scrise încep luni, 29 iunie, cu evaluarea la Limba și literatura română, care deschide sesiunea de vară a examenului național.

Bacalaureatul reprezintă una dintre cele mai importante evaluări din parcursul educațional al elevilor, rezultatele obținute fiind utilizate atât pentru absolvirea studiilor liceale, cât și pentru admiterea în învățământul superior.

Potrivit calendarului oficial, probele scrise sunt programate în perioada 29 iunie – 3 iulie.

Prima probă este programată luni, 29 iunie, când candidații vor susține examenul la Limba și literatura română. Marți, 30 iunie, este programată proba obligatorie a profilului. Elevii de la profilul real vor susține examen la Matematică, iar cei de la profilul uman vor avea proba la Istorie.

Pe 2 iulie este programată proba la alegere a profilului și specializării. În funcție de filiera urmată, candidații pot susține examen la una dintre disciplinele prevăzute de programa de examen. La profilul real, cele mai întâlnite opțiuni sunt Biologia, Chimia, Fizica și Informatica. Pentru profilul uman, elevii pot susține examen la Geografie, Logică, Psihologie, Economie sau Sociologie, în funcție de specializarea absolvită.

Sesiunea probelor scrise se încheie pe 3 iulie, odată cu proba la Limba și literatura maternă, destinată elevilor care au urmat studiile într-una dintre limbile minorităților naționale.

Calendarul probelor scrise este următorul:

29 iunie – Limba și literatura română (proba E.a);

– Limba și literatura română (proba E.a); 30 iunie – Proba obligatorie a profilului (proba E.c);

– Proba obligatorie a profilului (proba E.c); 2 iulie – Proba la alegere a profilului și specializării (proba E.d);

– Proba la alegere a profilului și specializării (proba E.d); 3 iulie – Limba și literatura maternă (proba E.b).

Accesul candidaților în centrele de examen este permis până la ora 08:30, pe baza unui act de identitate valabil. Elevii sunt repartizați în săli și ocupa locurile stabilite de comisiile de examen, în ordine alfabetică.

Probele scrise încep la ora 09:00, iar fiecare candidat are la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor. Timpul este calculat din momentul în care distribuirea subiectelor s-a încheiat în sala respectivă. La începutul probei, candidații completează datele personale în spațiul special destinat de pe foaia tipizată, după care redactează răspunsurile pe lucrarea de examen.

Elevii care finalizează mai devreme pot preda lucrarea și părăsi sala doar după trecerea a cel puțin unei ore de la începerea examenului, potrivit regulamentului în vigoare.

În situații excepționale, care nu țin de responsabilitatea candidaților, precum incidente tehnice sau decizia de anulare și reluare a probei, timpul de lucru poate fi prelungit cu cel mult o oră, conform procedurilor Ministerului Educației.

Pentru promovarea examenului de Bacalaureat 2026, absolvenții trebuie să îndeplinească simultan toate condițiile prevăzute de metodologia în vigoare. Prima condiție este echivalarea sau recunoașterea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale.

În plus, candidații trebuie să participe la toate probele scrise și să obțină minimum nota 5 la fiecare dintre acestea. Media finală trebuie să fie de cel puțin 6 și se calculează ca medie aritmetică a notelor obținute la probele scrise, cu două zecimale, fără rotunjire.

Există însă o excepție prevăzută de regulament: media 5,99 se rotunjește la 6,00 și este considerată medie de promovare.

Candidații care nu îndeplinesc toate condițiile, lipsesc de la una dintre probe sau sunt eliminați pentru fraudă ori tentativă de fraudă sunt declarați respinși. În cazul eliminării din examen, notele obținute anterior nu mai sunt luate în considerare.

Ministerul Educației a stabilit că rezultatele inițiale vor fi afișate pe 7 iulie 2026, până la ora 12:00.

În aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, candidații vor putea vizualiza lucrările și vor avea posibilitatea să depună contestații. Procesul de vizualizare a lucrărilor și de depunere a contestațiilor va continua pe 8 și 9 iulie.

Contestațiile vor fi soluționate în perioada 9-10 iulie. Rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat 2026 vor fi afișate pe 13 iulie.

Ministerul Educației a anunțat măsuri speciale pentru desfășurarea examenului în condiții de siguranță, în contextul temperaturilor ridicate prognozate pentru următoarele zile. La sesiunea din acest an sunt așteptați aproape 131.000 de candidați, dintre care aproximativ 116.000 provin din promoția curentă. Aproape 15.000 sunt absolvenți ai seriilor anterioare.

Instituția a solicitat inspectoratelor școlare să asigure apă potabilă pentru candidați și personalul implicat în organizarea examenului, să utilizeze cu prioritate sălile dotate cu instalații de climatizare și să verifice funcționarea acestora înainte de începerea probelor.

În unitățile de învățământ în care nu există sisteme fixe de aer condiționat, ministerul recomandă folosirea aparatelor mobile, a ventilatoarelor sau a altor soluții tehnice care pot reduce disconfortul termic.

De asemenea, probele scrise și activitățile de evaluare vor fi organizate, pe cât posibil, în săli amplasate pe partea umbrită a clădirilor. Inspectoratele trebuie să verifice instalațiile electrice și să asigure acces rapid la asistență medicală în toate centrele de examen.

Ministerul Educației a anunțat că inspectoratele și comisiile județene vor monitoriza permanent condițiile din centrele de examen și vor interveni dacă temperaturile ridicate pot afecta desfășurarea probelor sau starea de sănătate a candidaților și a profesorilor.