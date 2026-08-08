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Elevii de liceu vor învăța după reguli noi. Schimbările care intră în vigoare din toamnă

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Elevii de liceu vor învăța după reguli noi. Schimbările care intră în vigoare din toamnăElevi de liceu. Sursa foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

Elevii care vor începe clasa a IX-a în toamna acestui an vor fi primii care vor studia după o programă complet revizuită, parte a celei mai ample reforme a învățământului liceal din ultimii aproape 20 de ani. Noul curriculum urmărește adaptarea educației la cerințele actuale și pune accent pe dezvoltarea competențelor și pe aplicarea practică a cunoștințelor, în locul memorării informațiilor, potrivit Ministerului Educației.

Reforma va fi introdusă treptat până în 2030

Schimbările nu vor fi aplicate simultan pentru toate clasele de liceu. În anul școlar 2026-2027, doar elevii de clasa a IX-a vor învăța după noua m programă, în timp ce liceenii din clasele a X-a, a XI-a și a XII-a vor continua să studieze după curriculumul actual.

Procesul de implementare va continua etapizat, astfel încât până în anul 2030 toate clasele de liceu să funcționeze după noile programe.

Elevi

Elevi la evaluare. sursa: arhiva

Profesorii vor avea mai multă libertate la clasă

Una dintre cele mai importante schimbări le oferă profesorilor posibilitatea de a folosi aproximativ un sfert din timpul alocat fiecărei discipline în funcție de nevoile elevilor.

Acest interval poate fi destinat recapitulării, consolidării cunoștințelor, recuperării materiei, activităților practice, proiectelor sau exercițiilor suplimentare, pentru a facilita înțelegerea noțiunilor predate.

Noua programă pune accent pe competențe și aplicarea cunoștințelor

Curriculumul mută accentul de pe învățarea mecanică pe dezvoltarea unor competențe utile atât în viața de zi cu zi, cât și pe piața muncii.

Comunicarea, gândirea critică, competențele digitale, utilizarea tehnologiei, lucrul în echipă, rezolvarea problemelor, implicarea civică și spiritul antreprenorial se numără printre principalele obiective ale noii programe.

Profesorii vor avea posibilitatea să adapteze metodele de predare și exemplele la specificul fiecărei clase.

Româna, Matematica și Informatica vor avea programe noi

La Limba și literatura română, profesorii vor putea alege mai liber textele studiate, iar elevii vor participa la activități precum dezbateri, jurnale de lectură, proiecte multimedia sau podcasturi.

Programa introduce și utilizarea responsabilă a instrumentelor bazate pe inteligență artificială.

La Matematică, accentul va fi pus pe înțelegerea conceptelor și pe folosirea lor în situații concrete.

În același timp, Informatica va avea programe diferențiate, adaptate profilului fiecărui liceu și nivelului de pregătire al elevilor.

Ora de dirigenție va fi înlocuită cu o disciplină nouă

O altă modificare importantă vizează dispariția orei tradiționale de dirigenție. Aceasta va fi înlocuită de disciplina obligatorie „Dezvoltare personală și consiliere în carieră”, care va fi predată tot de diriginte.

Elevii vor aborda teme precum autocunoașterea, gestionarea emoțiilor, adaptarea la mediul liceal, metode eficiente de învățare, un stil de viață echilibrat și orientarea în carieră.

De asemenea, fiecare elev își va realiza un portofoliu personal, prin care își va urmări evoluția și obiectivele educaționale.

Liceele vor funcționa temporar după două programe diferite

În primii ani ai reformei, în licee vor funcționa în paralel două curricule. Elevii de clasa a IX-a vor învăța după noua programă, în timp ce colegii din clasele superioare își vor continua studiile după structura actuală, până la finalizarea ciclului liceal.

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