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300.000 de lei pentru profesorii care merg în UTA Găgăuzia

300.000 de lei pentru profesorii care merg în UTA Găgăuzia
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Profesorii care vor preda discipline școlare în limba română în UTA Găgăuzia ar putea primi o indemnizație unică de 300.000 de lei, cu condiția să rămână în instituția în care sunt repartizați timp de cel puțin cinci ani. Măsura este prevăzută într-un proiect elaborat de Ministerul Educației și Cercetării și publicat pentru consultări publice.

Bani pentru profesorii care predau în română în Găgăuzia

Programul de sprijin se adresează atât profesorilor de Limba și literatura română, cât și cadrelor didactice care urmează să predea alte discipline școlare în limba română. De indemnizație ar putea beneficia atât profesorii aflați la începutul carierei, cât și cei cu experiență.

Pentru a fi eligibili, candidații trebuie să dețină studii superioare corespunzătoare calificării pentru disciplina pe care o vor preda și să aibă dreptul de a desfășura activități didactice în învățământul general.

Indemnizația, plătită în două tranșe

Indemnizația va fi plătită în două tranșe egale, de câte 150.000 de lei. Prima tranșă urmează să fie achitată cel târziu la 30 octombrie în anul în care profesorul este repartizat și încadrat în funcție. Cea de-a doua tranșă va fi acordată la șase luni de la data repartizării, cu condiția ca raportul de muncă să fie menținut.

Profesor

Profesor. Sursa foto: Freepik

Proiectul prevede și situațiile în care banii trebuie restituiți. Astfel, profesorul care demisionează înainte de împlinirea perioadei de cinci ani sau este concediat din motive imputabile lui va trebui să returneze integral suma primită.

Ce condiții sunt pentru profesorii din Găgăuzia

Există însă și excepții. Indemnizația nu va trebui restituită dacă încetarea raportului de muncă intervine în urma unor situații precum intrarea în concediu pentru îngrijirea copilului, decesul beneficiarului sau incapacitatea de muncă, atunci când aceasta este confirmată medical.

De asemenea, restituirea nu va fi solicitată în caz de forță majoră sau dacă Ministerul Educației și Cercetării aprobă relocarea profesorului.

Prin această măsură, autoritățile urmăresc să atragă și să mențină cadre didactice care să asigure predarea în limba română în instituțiile de învățământ din UTA Găgăuzia, în condițiile în care recrutarea profesorilor reprezintă una dintre provocările sistemului educațional din regiune.

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