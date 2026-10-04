Loteria Română anunță un report de peste 11,85 milioane de lei, echivalentul a peste 2,24 milioane de euro, la categoria I a jocului Loto 6/49, pentru tragerile de duminică. Și la Noroc este în joc un premiu consistent, reportul cumulat depășind 5,46 milioane de lei, adică peste 1,03 milioane de euro.

Duminică vor avea loc noi trageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce extragerile de joi au adus peste 16.500 de câștiguri, în valoare totală de peste 1,5 milioane de lei.

La Loto 6/49, categoria I, reportul a ajuns la peste 11,85 milioane de lei, în timp ce la Noroc suma cumulată depășește 5,46 milioane de lei.

La Joker, premiul de la categoria I a ajuns la peste 8,46 milioane de lei, echivalentul a peste 1,6 milioane de euro. La categoria a II-a, reportul depășește 299.000 de lei, adică peste 56.600 de euro.

La Noroc Plus, jucătorii pot câștiga un premiu de categoria I pentru care reportul a depășit 95.900 de lei, echivalentul a peste 18.100 de euro.

La tragerile de joi, Loteria Română a acordat peste 16.500 de câștiguri, în valoare totală de peste 1,5 milioane de lei.

Unul dintre premiile importante a fost obținut la Joker, unde un jucător a câștigat peste 52.000 de lei, la categoria a III-a. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Drobeta-Turnu Severin.

La Loto 5/40, reportul de la categoria I a depășit două milioane de lei, echivalentul a aproximativ 390.000 de euro. La categoria a II-a, suma pusă în joc este de peste 56.100 de lei.

Și la Super Noroc se înregistrează un report consistent. Premiul cumulat a ajuns la peste 478.700 de lei, adică mai mult de 90.700 de euro.

Jucătorii vor avea astfel șansa de a câștiga premii importante la toate cele șase jocuri organizate duminică de Loteria Română.