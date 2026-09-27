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Tragerea Loto, 27 septembrie. Numerele câștigătoare la fiecare categorie

Tragerea Loto, 27 septembrie. Numerele câștigătoare la fiecare categorieTragerea Loto: Sursa foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Duminică, 27 septembrie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc.

Numerele câștigătoare

Loto 6 din 49: 6, 7, 18, 43, 40, 22

Joker: 1, 10, 22, 24, 17 +10

Loto 5 din 40: 2, 3, 35, 25, 4, 40

Noroc: 4 7 4 1 7 4 0

Noroc Plus: 6 4 1 3 8 4

Super Noroc: 4 1 6 8 2 8

Tragerea Loto. Reporturile la fiecare categorie

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 10,12 milioane de lei (peste 1,91 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5,23 milioane de lei (peste 991.400 de euro).

La Joker, la categoria a I, se înregistrează un report în valoare de peste 7,91 milioane de lei (peste 1,49 milioane de euro). La categoria a II-a reportul este de peste 178.600 de lei şi la categoria a III-a peste 51.900 de lei. La Noroc Plus se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 68.600 de lei.

Tragerea Loto, 27 septembrie

loto

loto / sursa foto: arhiva EVZ

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,81 milioane de lei (peste 344.100 de euro). La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 450.700 de lei (peste 85.400 de euro).

La tragerile loto de joi, 24 septembrie, Loteria Română a acordat peste 21.200 de câştiguri în valoare totală de peste 1,66 milioane de lei. La Loto 5/40 s-a câştigat premiul de categoria a II-a în valoare de 176.916 de lei. Bietul norocos a fost jucat la o agenţie din Bucureşti, sector 4.

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