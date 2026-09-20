Monden

Rezultate Loto 20 septembrie 2026. Numerele câștigătoare și reportul uriaș de la 6/49 și Joker

Rezultate Loto 20 septembrie 2026. Numerele câștigătoare și reportul uriaș de la 6/49 și Joker
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Loteria Română a organizat duminică, 20 septembrie 2026, noi trageri pentru Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

Rezultate Loto 20 septembrie 2026

Extragerile Loteriei Române au început duminică la ora 18:30 și au fost transmise în direct. La principalele jocuri, premiile puse în joc au rămas consistente, după ce la categoria I nu au fost acordate câștiguri la tragerile precedente.

La Loto 6/49, pentru categoria I, reportul a ajuns la peste 8,53 milioane de lei, echivalentul a mai mult de 1,62 milioane de euro. Pentru categoria a II-a, reportul depășește 56.100 de lei.

Premii mari la loto

La Noroc, premiul cumulat pus în joc este de peste 5 milioane de lei, adică aproximativ 951.700 de euro.

Și jocul Joker are un report important. La categoria I, Loteria Română anunță un report de peste 7,34 milioane de lei, echivalentul a mai mult de 1,39 milioane de euro.

În cazul Loto 5/40, la categoria I, reportul depășește 1,56 milioane de lei, respectiv aproximativ 298.300 de euro. La categoria a II-a sunt în joc peste 53.500 de lei. La Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 430.200 de lei, adică mai mult de 81.700 de euro.

Numerele extrase la tragerile de duminică au fost:

Joker: 3, 30, 34, 29, 24, 26 Noroc Plus: 8 6 5 4 4 6 Loto 5/40: 3, 9, 8, 38, 21, 40 Super Noroc: 5 2 1 0 0 7 Noroc: 3 0 4 2 0 8 3 Loto 6/49: 46, 21, 2, 16, 5, 22

La tragerea din 17 septembrie, Loteria Română a acordat 16.203 câștiguri, cu o valoare totală de peste 2,39 milioane de lei.

Ultimul mare premiu de la Loto 6/49 a fost câștigat pe 13 august. Atunci, un jucător a obținut 52,83 milioane de lei, peste 10 milioane de euro, acesta fiind cel mai mare premiu din istoria jocului. Biletul câștigător conținea o singură variantă simplă, pentru care jucătorul a plătit 8,5 lei.

Stiri calde

20:41 - Horoscopul lui Dom’ Profesor, 21 septembrie 2026. O pildă

20:33 - Un pianist de 18 ani, marele câștigător al Concursului George Enescu 2026. Jeongwoo Lee a obținut șase premii

20:25 - Denis Drăguș nu va putea juca în meciurile Naționalei

20:15 - Doi bărbați, luați de jandarmi din Piața Victoriei. Protestul împotriva extremismului este pașnic

20:06 - Șase cetățeni francezi, judecați pentru apartenență la ISIS

19:54 - „Autopsia” de 90 de secunde pe care o fac stewardesele camerei de hotel. Șase verificări înainte de despachetare

HAI România!

Siegfried Mureșan, fabricat în Germania

Siegfried Mureșan, fabricat în Germania

Câți bani europeni ar putea primi România în următorii șapte ani. Analiza europarlamentarului Gheorghe Piperea

Câți bani europeni ar putea primi România în următorii șapte ani. Analiza europarlamentarului Gheorghe Piperea

Turcia și Israel: arhitectura unei confruntări amânate

Turcia și Israel: arhitectura unei confruntări amânate

Proiecte speciale