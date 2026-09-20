Loteria Română a organizat duminică, 20 septembrie 2026, noi trageri pentru Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

Extragerile Loteriei Române au început duminică la ora 18:30 și au fost transmise în direct. La principalele jocuri, premiile puse în joc au rămas consistente, după ce la categoria I nu au fost acordate câștiguri la tragerile precedente.

La Loto 6/49, pentru categoria I, reportul a ajuns la peste 8,53 milioane de lei, echivalentul a mai mult de 1,62 milioane de euro. Pentru categoria a II-a, reportul depășește 56.100 de lei.

La Noroc, premiul cumulat pus în joc este de peste 5 milioane de lei, adică aproximativ 951.700 de euro.

Și jocul Joker are un report important. La categoria I, Loteria Română anunță un report de peste 7,34 milioane de lei, echivalentul a mai mult de 1,39 milioane de euro.

În cazul Loto 5/40, la categoria I, reportul depășește 1,56 milioane de lei, respectiv aproximativ 298.300 de euro. La categoria a II-a sunt în joc peste 53.500 de lei. La Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 430.200 de lei, adică mai mult de 81.700 de euro.

Joker: 3, 30, 34, 29, 24, 26 Noroc Plus: 8 6 5 4 4 6 Loto 5/40: 3, 9, 8, 38, 21, 40 Super Noroc: 5 2 1 0 0 7 Noroc: 3 0 4 2 0 8 3 Loto 6/49: 46, 21, 2, 16, 5, 22

La tragerea din 17 septembrie, Loteria Română a acordat 16.203 câștiguri, cu o valoare totală de peste 2,39 milioane de lei.

Ultimul mare premiu de la Loto 6/49 a fost câștigat pe 13 august. Atunci, un jucător a obținut 52,83 milioane de lei, peste 10 milioane de euro, acesta fiind cel mai mare premiu din istoria jocului. Biletul câștigător conținea o singură variantă simplă, pentru care jucătorul a plătit 8,5 lei.