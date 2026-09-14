Reporturi de peste 22 de milioane de lei la Loto. Loteria Română pune în joc, la următoarele extrageri programate joi, 17 septembrie, reporturi care depășesc în total 22,5 milioane de lei, cele mai mari sume fiind la Loto 6/49, Joker și Noroc. Sumele au rămas în joc după Tragerile Speciale Loto Aniversare organizate duminică, 13 septembrie, când au fost acordate aproape 49.000 de câștiguri.

La categoria I de la Loto 6/49, reportul a ajuns la peste 7,82 milioane de lei, în timp ce la Joker sunt în joc mai mult de 7,08 milioane de lei. La Noroc, reportul cumulat depășește 4,87 milioane de lei. Următoarele extrageri vor avea loc joi, 17 septembrie.

Cea mai mare sumă reportată pentru următoarea tragere este la Loto 6/49. Potrivit datelor Loteriei Române, la categoria I sunt în joc peste 7,82 milioane de lei, echivalentul a mai mult de 1,48 milioane de euro.

Reportul este rezultatul faptului că premiul de categoria I nu a fost câștigat la extragerile organizate duminică. Pentru 13 septembrie, Loteria Română pregătise două trageri Loto 6/49, una principală și una suplimentară, în cadrul evenimentului aniversar dedicat celor 120 de ani de activitate ai companiei.

La tragerea de duminică, numerele extrase la Loto 6/49, tragerea principală, au fost 41, 11, 49, 33, 21 și 9, iar la tragerea suplimentară au fost extrase 12, 1, 37, 17, 21 și 3.

Și Joker are un report important pentru extragerea de joi. La categoria I sunt puși în joc peste 7,08 milioane de lei, adică mai mult de 1,34 milioane de euro.

La Tragerile Speciale Loto Aniversare, un jucător a obținut însă un premiu consistent la categoria a II-a a tragerii suplimentare Joker. Valoarea câștigului a fost de 904.306,09 lei, iar biletul a fost cumpărat de la o agenție loto din Alba Iulia.

Tot la tragerea suplimentară Joker au fost acordate două premii de categoria a III-a, fiecare în valoare de 97.986,77 lei. Biletele câștigătoare au fost jucate la agenții din Brăila și din Sectorul 4 al Capitalei.

La Noroc, reportul cumulat a ajuns la peste 4,87 milioane de lei, ceea ce reprezintă mai mult de 928.100 de euro.

Un câștig important a fost înregistrat și la tragerea de duminică. Un bilet cumpărat de la o agenție din Sectorul 3 al Bucureștiului a obținut un premiu de 84.004,56 lei, la categoria a III-a.

Reporturile nu se limitează la Loto 6/49, Joker și Noroc. La Loto 5/40, categoria I are un report de peste 1,46 milioane de lei, echivalentul a mai mult de 278.200 de euro.

La Noroc Plus, reportul categoriei I depășește 869.200 de lei, în timp ce la Super Noroc reportul cumulat este de peste 431.700 de lei.

În total, sumele reportate la cele șase jocuri ajung la peste 22,5 milioane de lei.

La Loto 5/40 au fost acordate și premii la extragerile de duminică. La tragerea principală, două bilete au obținut câte 52.686 de lei, iar la tragerea suplimentară un câștigător a primit 56.331 de lei. Unul dintre biletele câștigătoare a fost jucat online, prin platforma Loteriei Române.

Tragerile de duminică, 13 septembrie, au fost organizate în contextul aniversării a 120 de ani de activitate a Loteriei Române. Pentru Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 au fost programate câte două extrageri.

Pentru tragerile suplimentare, fondul de câștiguri al categoriei I a fost suplimentat cu 200.000 de lei la Loto 6/49, 100.000 de lei la Joker și 50.000 de lei la Loto 5/40.

În urma tragerilor speciale au fost acordate 48.744 de câștiguri, în valoare totală de peste 5,13 milioane de lei.

Următoarele extrageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc sunt programate pentru joi, 17 septembrie 2026.

Până atunci, cele mai mari reporturi sunt la Loto 6/49 și Joker, unde sumele cumulate pentru categoria I depășesc 14,9 milioane de lei. La acestea se adaugă reporturile de la Noroc și celelalte jocuri, astfel încât valoarea totală a sumelor rămase în joc trece de 22,5 milioane de lei.