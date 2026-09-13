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Rezultate Loto, duminică, 13 septembrie 2026. Tragerile Speciale Aniversare aduc premii suplimentare. Update

Rezultate Loto, duminică, 13 septembrie 2026. Tragerile Speciale Aniversare aduc premii suplimentare. UpdateLoto. Sursa foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

Update 19:04. Noi șanse de câștig pentru milioane de români. Numerele norocoase extrase duminică:

Loto 6/49 tragerea principală: 41, 11, 49, 33, 21, 9

Loto 6/49 tragerea suplimentară: 12, 1, 37, 17, 21, 3

Noroc: 3 4 6 4 9 5 7

Joker tragerea principală: 38, 45, 14, 17, 12 + 5

Joker tragerea suplimentară: 1, 15, 5, 40, 23 + 2

Noroc Plus: 6 6 9 4 7 0

Loto 5/40 tragerea principală: 10, 24, 11, 15, 17, 31

Loto 5/40 tragerea suplimentară: 36, 16, 21, 32, 18, 38

Super Noroc: 0 0 7 6 9 2

Loteria Română organizează duminică, 13 septembrie 2026, Tragerile Speciale Loto Aniversare, dedicate împlinirii a 120 de ani de activitate. Jucătorii participă la trageri duble pentru Loto 6/49, Joker și Loto 5/40, iar fondurile de câștiguri pentru categoria I au fost suplimentate. Numerele extrase sunt anunțate începând cu ora 18:35, potrivit informațiilor transmise de Loteria Română.

Loteria Română organizează trageri duble pentru trei jocuri

În această duminică au loc noi trageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Cu ocazia aniversării a 120 de ani de activitate, Loteria Română a pregătit o ediție specială, în care jucătorii au șansa de a participa la două extrageri pentru fiecare dintre jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40.

Prima extragere este cea principală, iar cea de-a doua este tragerea suplimentară. Numerele câștigătoare urmează să fie anunțate începând cu ora 18:35.

Fondurile de câștiguri au fost suplimentate la tragerile aniversare

Loteria Română a alocat sume suplimentare pentru fondurile de câștiguri ale categoriei I la cea de-a doua extragere. Astfel, fondul de la Loto 6/49 a fost suplimentat cu 200.000 de lei, cel de la Joker cu 100.000 de lei, iar fondul de la Loto 5/40 cu 50.000 de lei.

Jucătorii pot participa la tragerile speciale cu următoarele prețuri pentru variantele simple:

  • Loto 6/49: 16 lei;
  • Joker: 14 lei;
  • Loto 5/40: 10 lei;
  • Noroc: 4 lei;
  • Noroc Plus: 3 lei;
  • Super Noroc: 2 lei.

Reporturile depășesc milioane de lei la principalele jocuri

La Loto 6/49, categoria I are un report de peste 5,86 milioane de lei, echivalentul a peste 1,11 milioane de euro. La Noroc, reportul cumulat depășește 4,77 milioane de lei, adică mai mult de 908.800 de euro.

castig la Loto

castig la Loto / sura foto: ChatGPT

La Joker, categoria I are un report de peste 6,34 milioane de lei, în timp ce la categoria a II-a suma depășește 766.500 de lei. La Noroc Plus, reportul categoriei I este de peste 839.500 de lei.

La Loto 5/40, categoria I are un report de peste 1,18 milioane de lei, iar la Super Noroc, suma acumulată la categoria I depășește 416.300 de lei.

Loteria Română a acordat peste 20.400 de câștiguri la tragerile de joi

La tragerile loto de joi, 10 septembrie, au fost acordate peste 20.400 de câștiguri. Valoarea totală a premiilor acordate a depășit 1,45 milioane de lei.

Rezultatele Tragerilor Speciale Loto Aniversare de duminică, 13 septembrie, sunt anunțate după efectuarea extragerilor, începând cu ora 18:35.

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